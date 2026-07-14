Samantha López gana dos medallas de bronce en el Campeonato Panamericano de Natación

La nadadora coahuilense Samantha López Ruelas tuvo una destacada participación en el Campeonato Panamericano de Natación celebrado en Ibagué, Colombia, al conquistar dos medallas de bronce en la categoría de 13-14 años, consolidándose como una de las promesas mexicanas de esta disciplina.

Originaria de Saltillo, Samantha logró subir al podio continental en la prueba de los 100 metros dorso, donde registró un tiempo de 1:09.01 minutos. La medalla de oro fue para la peruana Daniela Tamashiro, mientras que la colombiana Isabella Martínez se quedó con la plata. Con este resultado, la coahuilense confirmó el buen nivel que ha mostrado durante la temporada en competencias nacionales e internacionales.