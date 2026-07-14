Samantha López gana dos medallas de bronce en el Campeonato Panamericano de Natación
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La nadadora saltillense subió al podio en los 100 metros dorso de la categoría 13-14 años tras registrar un tiempo de 1:09.01 minutos
La nadadora coahuilense Samantha López Ruelas tuvo una destacada participación en el Campeonato Panamericano de Natación celebrado en Ibagué, Colombia, al conquistar dos medallas de bronce en la categoría de 13-14 años, consolidándose como una de las promesas mexicanas de esta disciplina.
Originaria de Saltillo, Samantha logró subir al podio continental en la prueba de los 100 metros dorso, donde registró un tiempo de 1:09.01 minutos. La medalla de oro fue para la peruana Daniela Tamashiro, mientras que la colombiana Isabella Martínez se quedó con la plata. Con este resultado, la coahuilense confirmó el buen nivel que ha mostrado durante la temporada en competencias nacionales e internacionales.
La segunda presea para López Ruelas llegó en la prueba de relevo 4x100 femenil, formando equipo con Alix Romero, Ana Enríquez y Joanna Delgadillo. El conjunto mexicano detuvo el cronómetro en 4:36.19 minutos para quedarse con el tercer lugar. Chile se adjudicó la medalla de oro, mientras que Colombia obtuvo la plata ante su afición.
Además de sus dos podios, la representante de Coahuila consiguió otros resultados destacados dentro del certamen continental. En los 50 metros dorso finalizó en la cuarta posición con un tiempo de 31.47 segundos, quedándose muy cerca de una tercera medalla. Asimismo, compitió en los 200 metros dorso, prueba en la que concluyó en el noveno lugar con marca de 2:34.20 minutos.
Con esta actuación, Samantha López dejó en alto el nombre de Coahuila y de México en una de las competencias juveniles más importantes del continente.