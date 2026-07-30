Gaby López batalla en Royal Lytham y firma 73 golpes en el AIG Women’s Open

La mexicana Gaby López comenzó con una ronda de 73 golpes, dos sobre par, su participación en el AIG Women’s Open 2026, último major de la temporada de la LPGA.

La capitalina cerró los 18 hoyos de Royal Lytham & St Annes, en Lancashire, Inglaterra, instalada provisionalmente en el grupo del puesto 55.

El inicio dejó a López a nueve impactos de la tailandesa Jeeno Thitikul, quien tomó el liderato con una tarjeta de 64 (-7).