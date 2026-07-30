Gaby López batalla en Royal Lytham y firma 73 golpes en el AIG Women’s Open
La mexicana quedó a nueve impactos de la cima y buscará reaccionar para mantenerse en el último major de la temporada
La mexicana Gaby López comenzó con una ronda de 73 golpes, dos sobre par, su participación en el AIG Women’s Open 2026, último major de la temporada de la LPGA.
La capitalina cerró los 18 hoyos de Royal Lytham & St Annes, en Lancashire, Inglaterra, instalada provisionalmente en el grupo del puesto 55.
El inicio dejó a López a nueve impactos de la tailandesa Jeeno Thitikul, quien tomó el liderato con una tarjeta de 64 (-7).
La mexicana comparte registro con figuras como Nelly Korda, Ruoning Yin, Nasa Hataoka y Leona Maguire, por lo que la segunda jornada será decisiva para superar el corte y acercarse a la pelea.
Gaby llegó al British Open femenil como número 14 del ranking mundial y con confianza renovada tras conseguir en junio el mejor resultado de su carrera en un major: segundo lugar en el US Women’s Open, a un golpe de Korda.
Royal Lytham marca su décima aparición en el AIG Women’s Open, torneo que celebra su edición 50 y reparte una bolsa récord de 10 millones de dólares.