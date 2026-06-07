Gaby López se queda a un golpe de la gloria: Nelly Korda le arrebata el US Women’s Open

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    Gaby López se queda a un golpe de la gloria: Nelly Korda le arrebata el US Women’s Open
    Gaby López terminó con -7, apenas un golpe detrás de Nelly Korda, campeona del U.S. Women’s Open 2026 con -8. FOTO: AP

La mexicana, saltillense por adopción, rozó su primer major, pero la competidora estadounidense resistió la presión y conquistó el título en Riviera

Gaby López estuvo a un golpe de cambiar la historia del golf mexicano. La capitalina, saltillense por adopción por el origen de su madre, peleó hasta el último tramo del U.S. Women’s Open 2026, pero terminó empatada en el segundo lugar, apenas por detrás de Nelly Korda, quien conquistó el major con una definición cargada de tensión en The Riviera Country Club, en Pacific Palisades, California.

La mexicana firmó una de las actuaciones más importantes de su carrera en un escenario de máxima exigencia. Durante la ronda final, López se mantuvo dentro de la pelea por el liderato y llegó a compartir la cima en una jornada marcada por el viento, la presión y un tablero apretado. Sin embargo, Korda encontró el golpe definitivo en el hoyo 17, donde embocó un birdie clave para separarse del grupo que también integraban Gaby, Charley Hull e In Gee Chun.

El desenlace fue tan dramático como doloroso para la mexicana. Korda cerró con par en el 18, después de que su último putt recorrió parte del borde del hoyo antes de caer, para asegurar el campeonato con -8. López y Hull finalizaron con -7, a sólo un golpe de forzar un desempate y de abrir la puerta a una consagración histórica.

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Para Gaby López, el resultado deja una mezcla de orgullo y frustración. La golfista mexicana se quedó cerca de conquistar el primer major de su trayectoria, pero confirmó que atraviesa un momento competitivo de alto nivel. Su actuación en Riviera también conecta con Saltillo y Coahuila, donde su historia ha sido seguida de cerca por su vínculo familiar con la ciudad, una relación que la ha convertido en una figura simbólica para el deporte local.

El subcampeonato toma mayor dimensión por el escenario y por la rival. Korda, número uno del mundo, ganó su primer U.S. Women’s Open, llegó a cuatro majors en su carrera y sumó su segundo grande de la temporada, después de imponerse también en The Chevron Championship. La estadounidense volvió a demostrar sangre fría en los momentos decisivos, mientras Gaby quedó instalada entre las grandes protagonistas del torneo.

Aunque el título se escapó por la mínima diferencia, López dejó una actuación de peso para México. En un major donde cada golpe pesa como una sentencia, la mexicana sostuvo la presión, compitió contra la mejor jugadora del mundo y se quedó a un solo impacto de una de las páginas más grandes del golf nacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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