¡Histórico! Gaby López escala al Top 21 del ranking mundial de la LPGA tras su hazaña en Nueva Jersey

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    ¡Histórico! Gaby López escala al Top 21 del ranking mundial de la LPGA tras su hazaña en Nueva Jersey
    Gaby López firmó uno de los mejores resultados de su temporada y escaló hasta el lugar 21 del ranking mundial de la LPGA. FOTO: REUTERS

La golfista mexicana, de adopción saltillense, alcanzó esta posición en el Rolex Women’s World Golf Rankings, su mejor registro profesional, después de terminar tercera en el Mizuho Americas Open 2026

Gaby López sigue en ascenso y confirma uno de los mejores momentos de su carrera dentro del golf internacional.

La mexicana escaló hasta la posición 21 del Rolex Women’s World Golf Rankings, luego de su destacado tercer lugar en el Mizuho Americas Open 2026, resultado que la colocó nuevamente entre las protagonistas de la temporada de la LPGA.

El nuevo ranking, actualizado al 11 de mayo de 2026, ubica a López con 2.77 puntos promedio, 130.37 unidades totales y 47 eventos contabilizados, cifras que reflejan la regularidad que ha mostrado durante el arranque del año.

Este salto también representa su mejor posición histórica dentro del listado mundial femenil.

https://vanguardia.com.mx/deportes/beisbol/alek-thomas-llega-a-los-dodgers-los-angeles-adquieren-al-jardinero-mexicano-en-cambio-con-arizona-FA20646210

El impulso llegó después de una actuación sólida en el Mizuho Americas Open, disputado del 7 al 10 de mayo en el Mountain Ridge Country Club, en West Caldwell, Nueva Jersey.

Ahí, Gaby firmó un acumulado de ocho bajo par y terminó empatada en el tercer puesto junto a Hye-Jin Choi, Alison Lee y Jenny Bae.

La campeona del torneo fue la tailandesa Jeeno Thitikul, quien defendió con éxito su título y cerró con una ventaja de cuatro golpes sobre Ruoning Yin.

Detrás de ellas apareció el grupo donde figuró López, quien sumó puntos clave para acercarse al Top 20 mundial.

El resultado en Nueva Jersey no fue aislado. En las últimas semanas, la mexicana también venía de competir en el Riviera Maya Open at Mayakoba, donde terminó T20, y en The Chevron Championship, donde fue T12, además de un Top 5 en la Fortinet Founders Cup, resultados que han fortalecido su temporada 2026.

Con este ascenso, Gaby López se mantiene como una de las figuras más importantes del golf mexicano y aumenta la expectativa rumbo a los próximos compromisos del calendario LPGA, donde buscará transformar su regularidad en un nuevo título.

CURIOSIDAD SOBRE GABY LÓPEZ

Gaby López ya cuenta con tres victorias en la LPGA Tour y forma parte del circuito desde 2016, de acuerdo con su perfil oficial. Asimismo, 21 es la mejor posición alcanzada por Gaby López en el ranking mundial femenil tras su podio en el Mizuho Americas Open 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Golf
Rankings

Localizaciones


Nueva Jersey

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Rocha Moya: Bien guardadito

Rocha Moya: Bien guardadito
true

Sinaloa, el Venezuela mexicano
La Fiscalía de Sonora mantiene activa la búsqueda del médico Jesús Maximiano Verduzco por muertes presuntamente relacionadas con sueros vitaminados.

Sonora ofrece 500 mil pesos de recompensa por médico acusado de muertes por sueros vitaminados
Cabe recordar que tras su detención, el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, solicitó asilo político a la República Argentina.

Alista la FGR solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías Laguna
La SEP mantendrá el calendario escolar 2025-2026 en todo México con cierre oficial el 15 de julio. Sin embargo, algunas entidades podrán solicitar ajustes regionales debido a temperaturas extremas o por la organización del Mundial de Futbol 2026.

Calendario de la SEP... ¿Cuáles estados pueden modificarlo por condiciones climáticas extremas?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 50 azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados
Legado. La franquicia ‘Fast &amp; Furious’ cuenta actualmente con once películas, y está previsto que Fast Forever, la última entrega de la saga, se estrene el 17 de marzo de 2028.

Del cine al streaming: Producirá ‘Toretto’ serie de ‘Rápidos y Furiosos’

Florentino Pérez confirmó que no dejará la presidencia del Real Madrid y anunció que volverá a presentarse a elecciones con su actual Junta Directiva.

Golpe de autoridad: Florentino Pérez reta a sus críticos y adelanta el futuro del Real Madrid