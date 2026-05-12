¡Histórico! Gaby López escala al Top 21 del ranking mundial de la LPGA tras su hazaña en Nueva Jersey

Gaby López sigue en ascenso y confirma uno de los mejores momentos de su carrera dentro del golf internacional. La mexicana escaló hasta la posición 21 del Rolex Women’s World Golf Rankings, luego de su destacado tercer lugar en el Mizuho Americas Open 2026, resultado que la colocó nuevamente entre las protagonistas de la temporada de la LPGA. El nuevo ranking, actualizado al 11 de mayo de 2026, ubica a López con 2.77 puntos promedio, 130.37 unidades totales y 47 eventos contabilizados, cifras que reflejan la regularidad que ha mostrado durante el arranque del año. Este salto también representa su mejor posición histórica dentro del listado mundial femenil.

El impulso llegó después de una actuación sólida en el Mizuho Americas Open, disputado del 7 al 10 de mayo en el Mountain Ridge Country Club, en West Caldwell, Nueva Jersey. Ahí, Gaby firmó un acumulado de ocho bajo par y terminó empatada en el tercer puesto junto a Hye-Jin Choi, Alison Lee y Jenny Bae. La campeona del torneo fue la tailandesa Jeeno Thitikul, quien defendió con éxito su título y cerró con una ventaja de cuatro golpes sobre Ruoning Yin. Detrás de ellas apareció el grupo donde figuró López, quien sumó puntos clave para acercarse al Top 20 mundial.

El resultado en Nueva Jersey no fue aislado. En las últimas semanas, la mexicana también venía de competir en el Riviera Maya Open at Mayakoba, donde terminó T20, y en The Chevron Championship, donde fue T12, además de un Top 5 en la Fortinet Founders Cup, resultados que han fortalecido su temporada 2026. Con este ascenso, Gaby López se mantiene como una de las figuras más importantes del golf mexicano y aumenta la expectativa rumbo a los próximos compromisos del calendario LPGA, donde buscará transformar su regularidad en un nuevo título. CURIOSIDAD SOBRE GABY LÓPEZ Gaby López ya cuenta con tres victorias en la LPGA Tour y forma parte del circuito desde 2016, de acuerdo con su perfil oficial. Asimismo, 21 es la mejor posición alcanzada por Gaby López en el ranking mundial femenil tras su podio en el Mizuho Americas Open 2026.

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