¿Gilberto Mora al Barcelona?... prensa española afirma que Messi habría recomendado a la joya mexicana

De acuerdo con el diario español El Nacional , el campeón del mundo considera que el joven futbolista tiene cualidades para dar el salto al futbol europeo. Incluso, sus características técnicas y su visión de juego han generado comparaciones con Pedri, uno de los referentes actuales del mediocampo blaugrana.

El nombre de Gilberto Mora vuelve a sonar en el futbol europeo. El mediocampista mexicano, formado en Xolos de Tijuana y seleccionado nacional, fue relacionado con el FC Barcelona luego de que medios españoles difundieran una versión sobre una posible recomendación de Lionel Messi para que el club catalán siga de cerca su desarrollo.

Hasta el momento, ni el Barcelona ni Messi han confirmado públicamente esta supuesta recomendación. Tampoco existe información oficial sobre una oferta o negociación para contratar al mexicano, por lo que su posible llegada al conjunto español permanece como una versión periodística.

El mediocampista fue el único mexicano elegido para formar parte del proyecto y recibió unos botines especiales relacionados con el futbolista argentino. El reconocimiento llamó la atención debido a la proyección que ha alcanzado el jugador de Xolos, pese a su corta edad.

Los reportes surgieron después de que Messi incluyera a Mora entre las diez promesas internacionales seleccionadas para la campaña Messi +10 , presentada por Adidas el pasado 11 de octubre.

Mora agradeció la distinción mediante sus redes sociales con un mensaje dirigido al astro argentino y a la marca deportiva.

“Un honor formar parte de Messi +10. Gracias @leomessi y @adidasfootball por elegirme. Llevar tus botines será un sueño”, expresó el futbolista mexicano.

La participación en esta campaña reforzó el interés mediático alrededor de su futuro, aunque no demuestra que Messi haya intervenido directamente en las decisiones deportivas del Barcelona.

¿CUÁNTO COSTARÍA EL FICHAJE DE GILBERTO MORA?

Uno de los datos que más interés ha generado es el posible precio de la operación. Según los reportes difundidos desde España, Gilberto Mora tendría una valoración cercana a los 30 millones de euros.

Esta cifra, sin embargo, no corresponde a una oferta formal ni a un precio confirmado por Xolos de Tijuana, equipo que conserva los derechos deportivos del mediocampista.

Además del Barcelona, otros clubes europeos han sido relacionados con el mexicano. Entre ellos aparecen el Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Borussia Dortmund y Ajax, aunque no se han confirmado públicamente negociaciones con alguna de estas instituciones.

El pasado 14 de octubre, Mora cumplió 18 años, una condición que le permite buscar una transferencia internacional sin las restricciones generales que afectan a los futbolistas menores de edad. Su entorno, no obstante, deberá evaluar las condiciones deportivas y el proyecto que le ofrezca un eventual nuevo equipo.

MARC CROSAS DESTACA EL ESTILO DE JUEGO DEL MEXICANO

El talento de Mora también ha recibido comentarios favorables de Marc Crosas, exfutbolista del Barcelona, quien aseguró que ha hablado en repetidas ocasiones con personas del club catalán sobre las condiciones del joven mexicano.

“Créeme que en Barcelona ya los tengo hartos de hablarles de Gilberto Mora, porque además creo que a nivel de identidad futbolística es muy parecido a cómo nos criamos nosotros. Podría encajar muy bien”, declaró.

Sus palabras alimentaron las especulaciones sobre una posible adaptación al estilo de juego del conjunto blaugrana, conocido por priorizar la posesión, la técnica y la participación de sus mediocampistas en la construcción ofensiva.