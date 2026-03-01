Gimnasio Los Ángeles repite como campeón en Auténticos Novatos de Box
Autoridades del IMCUFIDE encabezaron la premiación y destacaron el respaldo de las familias en el proceso formativo de los participantes
Con la participación de diversos gimnasios locales y decenas de jóvenes pugilistas, concluyó el programa de Auténticos Novatos de Box, que celebró su jornada final con combates en distintas categorías infantiles.
Las peleas definitorias reunieron a alumnos que se integraron a este proceso formativo con el objetivo de tener sus primeros acercamientos al boxeo competitivo. Durante la última sesión, los participantes subieron al ring para definir a los ganadores de cada división, luego de varias semanas de actividad que incluyeron entrenamientos y eliminatorias previas.
Al término de las finales, el Gimnasio Los Ángeles logró colocarse nuevamente en la primera posición del torneo por equipos, al sumar la mayor cantidad de triunfos a lo largo de la competencia. Con este resultado, el representativo repite como campeón en la clasificación general, tras haber obtenido el mismo reconocimiento en la edición anterior del programa.
La ceremonia de premiación fue encabezada por el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), Edgar Omar Puentes Montes, quien hizo entrega de medallas a los ganadores de cada categoría. Durante su mensaje, el funcionario destacó la participación de los gimnasios involucrados y reconoció el respaldo de madres y padres de familia que acompañaron a los menores durante el desarrollo del torneo.
Asimismo, señaló que este tipo de actividades forman parte de las estrategias para impulsar la práctica deportiva desde edades tempranas, al considerar que la disciplina adquirida en este tipo de programas puede influir en distintos aspectos de la vida diaria de quienes participan.
En cuanto a los resultados registrados en las finales, dentro de la categoría 2017 en la división de hasta 40 kilogramos, Roberto Pérez, representante de Gym Evolution, obtuvo la victoria frente a Jorge Oyervides.
En la categoría 2017 de hasta 24 kilogramos, Francisco Pérez, del gimnasio Terko, se impuso a José Castillo, mientras que en la rama femenil de la categoría 2017 en los 30 kilogramos, Camila Pérez, del Gym Ángeles, superó a Aldery Pérez.
Por su parte, en la división de 34 kilogramos correspondiente también a la categoría 2017, Jesús Sosa, del Gym Ángeles, consiguió el triunfo ante Dante Villalobos.
Con estos resultados, el programa cerró su actual edición con la participación de nuevos talentos que dieron sus primeros pasos dentro del boxeo amateur, en un espacio que busca fomentar la actividad física entre niñas y niños del municipio.