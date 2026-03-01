Gimnasio Los Ángeles repite como campeón en Auténticos Novatos de Box

Con la participación de diversos gimnasios locales y decenas de jóvenes pugilistas, concluyó el programa de Auténticos Novatos de Box, que celebró su jornada final con combates en distintas categorías infantiles.

Las peleas definitorias reunieron a alumnos que se integraron a este proceso formativo con el objetivo de tener sus primeros acercamientos al boxeo competitivo. Durante la última sesión, los participantes subieron al ring para definir a los ganadores de cada división, luego de varias semanas de actividad que incluyeron entrenamientos y eliminatorias previas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién ganó el Maratón Internacional Lala 2026?: Kenianos dominan la edición 37

Al término de las finales, el Gimnasio Los Ángeles logró colocarse nuevamente en la primera posición del torneo por equipos, al sumar la mayor cantidad de triunfos a lo largo de la competencia. Con este resultado, el representativo repite como campeón en la clasificación general, tras haber obtenido el mismo reconocimiento en la edición anterior del programa.

La ceremonia de premiación fue encabezada por el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), Edgar Omar Puentes Montes, quien hizo entrega de medallas a los ganadores de cada categoría. Durante su mensaje, el funcionario destacó la participación de los gimnasios involucrados y reconoció el respaldo de madres y padres de familia que acompañaron a los menores durante el desarrollo del torneo.