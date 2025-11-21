Gira Infantil Juvenil y Liga Universitaria de Golf llegarán al Club Campestre Lourdes de Saltillo

Los greens del Campo de Golf del Club Campestre Lourdes de Saltillo abrirán sus puertas para recibir dos competencias de gran relevancia en el desarrollo del golf regional: la Gira Infantil Juvenil Zona Norte y la Liga Universitaria Amateur de Golf.

Ambas actividades se llevarán a cabo del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, reuniendo talento emergente y universitario en un mismo escenario.

La presentación del evento estuvo encabezada por Iván Santana, presidente del club, acompañado por José Abramo Lira, representante del INEDEC, y por Jesús Gámez, en representación del alcalde Javier Díaz.

Durante el anuncio, se destacó la importancia de ofrecer espacios competitivos y de formación para jóvenes golfistas, con el objetivo de fortalecer el semillero del deporte en Coahuila y en toda la zona norte del país.

ACTIVIDAD INFANTIL POR LA MAÑANA

Los pequeños golfistas de entre 6 y 10 años que participan en esta etapa de la Gira Infantil-Juvenil Zona Norte realizarán sus recorridos matutinos en el Campestre Lourdes.