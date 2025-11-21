Gira Infantil Juvenil y Liga Universitaria de Golf llegarán al Club Campestre Lourdes de Saltillo
El Club Campestre Lourdes tendrá la participación de jugadores de élite del norte del país del 28 al 30 de noviembre
Los greens del Campo de Golf del Club Campestre Lourdes de Saltillo abrirán sus puertas para recibir dos competencias de gran relevancia en el desarrollo del golf regional: la Gira Infantil Juvenil Zona Norte y la Liga Universitaria Amateur de Golf.
Ambas actividades se llevarán a cabo del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, reuniendo talento emergente y universitario en un mismo escenario.
La presentación del evento estuvo encabezada por Iván Santana, presidente del club, acompañado por José Abramo Lira, representante del INEDEC, y por Jesús Gámez, en representación del alcalde Javier Díaz.
Durante el anuncio, se destacó la importancia de ofrecer espacios competitivos y de formación para jóvenes golfistas, con el objetivo de fortalecer el semillero del deporte en Coahuila y en toda la zona norte del país.
ACTIVIDAD INFANTIL POR LA MAÑANA
Los pequeños golfistas de entre 6 y 10 años que participan en esta etapa de la Gira Infantil-Juvenil Zona Norte realizarán sus recorridos matutinos en el Campestre Lourdes.
Además, se vivirán competencias en otras categorías simultáneamente en el Club Campestre de Saltillo y en el campo Villalta de Monterrey, donde a principios de año se disputó una ronda similar con exitoso nivel de participación.
TARDE PARA LA LIGA UNIVERSITARIA AMATEUR
En horario vespertino se llevará a cabo la Liga Universitaria Amateur de Golf, certamen que reunirá a los mejores jugadores estudiantiles del norte de México, consolidándose como una plataforma de alto rendimiento y proyección para futuros profesionales.
AVAL OFICIAL DE LA ZONA NORTE
Ambos torneos cuentan con el respaldo de la Asociación de Clubes de Golf de la Zona Norte, lo que garantiza una organización de alto nivel y la presencia de jueces y reglamentos oficiales.
La expectativa es alta para un fin de semana cargado de actividad competitiva y promoción del golf regional, en un escenario histórico y de gran tradición deportiva para Saltillo.