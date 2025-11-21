Repechaje Mundial 2026: FIFA confirma horarios y qué países jugarán en Monterrey y Guadalajara

Deportes
/ 21 noviembre 2025
    Repechaje Mundial 2026: FIFA confirma horarios y qué países jugarán en Monterrey y Guadalajara
    FIFA definió como se disputará este mini torneo con seis selecciones, dos boletos y un formato a partido único en territorio mexicano. FOTO: ESPECIAL

Ambas sedes dividirán los dos caminos rumbo a los últimos boletos a la Copa del Mundo; los boletos se pondrán en venta el próximo año

La FIFA confirmó el calendario oficial del repechaje rumbo al Mundial 2026, torneo que entregará dos boletos para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Tras realizarse el sorteo en la sede de la FIFA en Zúrich, quedaron definidas las fechas y cómo se repartirán las seis selecciones entre Guadalajara y Monterrey.

FECHAS CONFIRMADAS PARA EL REPECHAJE

Las Semifinales del torneo se jugarán el jueves 26 de marzo, mientras que las Finales se disputarán el martes 31 de marzo de 2026.

Todos los duelos serán a partido único, por lo que cada enfrentamiento será de eliminación directa y con clima de máxima tensión.

GUADALAJARA Y MONTERREY DIVIDEN LOS CAMINOS

Dos estadios mexicanos serán sede de este torneo clasificatorio: el Estadio Guadalajara (Akron) y el Estadio de Monterrey (BBVA), recibiendo dos partidos cada uno.

En Guadalajara se jugará el Camino 1, que incluye a Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

En Monterrey se disputará el Camino 2, conformado por Bolivia, Surinam e Iraq.

$!Así se distribuirán los partidos en las sedes, con sus fechas y horarios.
Así se distribuirán los partidos en las sedes, con sus fechas y horarios. FOTO: X

UN FORMATO A PARTIDO ÚNICO

Los seis participantes buscarán quedarse con uno de los dos boletos restantes a la Copa del Mundo 2026, asegurando duelos de alto voltaje en territorio mexicano.

El torneo representa una de las últimas oportunidades para hacerse presente en la edición histórica del Mundial de 48 equipos.

TICKETS Y EVENTOS RELACIONADOS

La afición podrá adquirir boletos a través del portal de FIFA, con la información de venta disponible a inicios del próximo año.

El Play-Off forma parte de una agenda clave rumbo al Mundial: incluye también el Sorteo Final el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de Washington DC y el 76° Congreso de la FIFA, el 30 de abril de 2026 en Vancouver.

El torneo de repechaje en México será un momento histórico dentro de la preparación hacia la Copa del Mundo 2026, que iniciará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Temas


Eliminatorias
Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Guadalajara
Monterrey

Organizaciones


FIFA

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

