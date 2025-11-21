Repechaje Mundial 2026: FIFA confirma horarios y qué países jugarán en Monterrey y Guadalajara
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Ambas sedes dividirán los dos caminos rumbo a los últimos boletos a la Copa del Mundo; los boletos se pondrán en venta el próximo año
La FIFA confirmó el calendario oficial del repechaje rumbo al Mundial 2026, torneo que entregará dos boletos para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.
Tras realizarse el sorteo en la sede de la FIFA en Zúrich, quedaron definidas las fechas y cómo se repartirán las seis selecciones entre Guadalajara y Monterrey.
FECHAS CONFIRMADAS PARA EL REPECHAJE
Las Semifinales del torneo se jugarán el jueves 26 de marzo, mientras que las Finales se disputarán el martes 31 de marzo de 2026.
TE PUEDE INTERESAR: Texans frenan a Bills con ocho capturas a Josh Allen en el TNF
Todos los duelos serán a partido único, por lo que cada enfrentamiento será de eliminación directa y con clima de máxima tensión.
GUADALAJARA Y MONTERREY DIVIDEN LOS CAMINOS
Dos estadios mexicanos serán sede de este torneo clasificatorio: el Estadio Guadalajara (Akron) y el Estadio de Monterrey (BBVA), recibiendo dos partidos cada uno.
En Guadalajara se jugará el Camino 1, que incluye a Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.
En Monterrey se disputará el Camino 2, conformado por Bolivia, Surinam e Iraq.
UN FORMATO A PARTIDO ÚNICO
Los seis participantes buscarán quedarse con uno de los dos boletos restantes a la Copa del Mundo 2026, asegurando duelos de alto voltaje en territorio mexicano.
El torneo representa una de las últimas oportunidades para hacerse presente en la edición histórica del Mundial de 48 equipos.
TICKETS Y EVENTOS RELACIONADOS
La afición podrá adquirir boletos a través del portal de FIFA, con la información de venta disponible a inicios del próximo año.
El Play-Off forma parte de una agenda clave rumbo al Mundial: incluye también el Sorteo Final el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de Washington DC y el 76° Congreso de la FIFA, el 30 de abril de 2026 en Vancouver.
El torneo de repechaje en México será un momento histórico dentro de la preparación hacia la Copa del Mundo 2026, que iniciará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.