Repechaje Mundial 2026: FIFA confirma horarios y qué países jugarán en Monterrey y Guadalajara

La FIFA confirmó el calendario oficial del repechaje rumbo al Mundial 2026, torneo que entregará dos boletos para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Tras realizarse el sorteo en la sede de la FIFA en Zúrich, quedaron definidas las fechas y cómo se repartirán las seis selecciones entre Guadalajara y Monterrey.

FECHAS CONFIRMADAS PARA EL REPECHAJE

Las Semifinales del torneo se jugarán el jueves 26 de marzo, mientras que las Finales se disputarán el martes 31 de marzo de 2026.

Todos los duelos serán a partido único, por lo que cada enfrentamiento será de eliminación directa y con clima de máxima tensión.

GUADALAJARA Y MONTERREY DIVIDEN LOS CAMINOS

Dos estadios mexicanos serán sede de este torneo clasificatorio: el Estadio Guadalajara (Akron) y el Estadio de Monterrey (BBVA), recibiendo dos partidos cada uno.

En Guadalajara se jugará el Camino 1, que incluye a Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

En Monterrey se disputará el Camino 2, conformado por Bolivia, Surinam e Iraq.