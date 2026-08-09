Golpe devastador para los Commanders: tackle estrella sufre dura lesión en entrenamiento

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    Golpe devastador para los Commanders: tackle estrella sufre dura lesión en entrenamiento
    La ausencia Laremy Tunsil representa un duro golpe para Jayden Daniels y la ofensiva de los Washington Commanders.

Laremy Tunsil sufrió un desgarro en el tríceps izquierdo durante el training camp y tendría que someterse a cirugía, por lo que se perdería gran parte de la temporada

El campamento de entrenamiento de los Washington Commanders quedó marcado por una de las noticias más preocupantes de su preparación para la temporada 2026: Laremy Tunsil, su tackle izquierdo estelar, sufrió un desgarro en el tríceps izquierdo y podría perderse una parte importante de la campaña.

La lesión ocurrió el sábado 8 de agosto durante un ejercicio de bloqueo uno contra uno frente al ala defensiva Odafe Oweh. Tunsil cayó al terreno de juego después de la jugada y mostró evidentes signos de dolor.

De acuerdo con reportes de Mike Garafolo y Steve Wyche, de NFL Network, el liniero tendría que someterse a una cirugía, lo que apunta a una ausencia prolongada. Reportes posteriores también señalaron que Washington contempla que Brandon Coleman regrese a la posición de tackle izquierdo para cubrir su lugar.

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La baja resulta especialmente dolorosa por la importancia de Tunsil dentro del proyecto de Washington. El veterano llegó procedente de los Houston Texans para convertirse en el principal protector del lado ciego de Jayden Daniels, una pieza fundamental para el desarrollo del quarterback.

En marzo de 2026, los Commanders apostaron nuevamente por él al firmarle una extensión de dos años y 60.2 millones de dólares, equivalente a 30.1 millones de dólares por temporada, consolidándolo como uno de los tackles mejor pagados de la NFL.

La inversión tenía una razón deportiva clara. Durante la campaña anterior, Tunsil ayudó a estabilizar una línea ofensiva que había tenido problemas para proteger a Daniels. El propio equipo destacó que permitió apenas 15 presiones en 14 partidos y recibió una calificación ofensiva de 84.7 por parte de Pro Football Focus.

Ahora Washington tendrá que encontrar una solución de emergencia. Andrew Wylie y Brandon Coleman aparecen entre las principales alternativas internas, mientras que la franquicia también incorporó jugadores como Daniel Brunskill, Nicholas Petit-Frere y Max Scharping para aumentar la profundidad de la línea.

La situación, sin embargo, no es sencilla. Tunsil es cinco veces seleccionado al Pro Bowl y se ha consolidado como uno de los tackles ofensivos más destacados de su generación. Sustituir su producción será uno de los mayores desafíos del equipo durante las próximas semanas.

El problema adquiere todavía más relevancia por las necesidades de Daniels. El quarterback se perdió 10 partidos la temporada pasada debido a una lesión, por lo que mantenerlo protegido será una prioridad absoluta para el entrenador Dan Quinn.

Además, Washington acaba de sumar al receptor Stefon Diggs, una incorporación que elevó las expectativas sobre el ataque. Para que Daniels pueda aprovechar la presencia de Diggs y del resto de sus armas ofensivas, necesitará tiempo suficiente dentro de la bolsa de protección.

La lesión tampoco llega en el mejor momento para Tunsil. La temporada pasada se perdió tres partidos por una lesión en el tendón de la corva, aunque consiguió convertirse rápidamente en uno de los pilares de la ofensiva.

Ahora, con un desgarro de tríceps que apunta a cirugía y una recuperación prolongada, los Commanders deberán replantear parte de su estrategia ofensiva justo cuando buscaban dar un paso adelante en la NFC.

La franquicia apostó fuerte por Tunsil tanto por su rendimiento como por su liderazgo. Su ausencia deja un vacío considerable y coloca una enorme responsabilidad sobre los hombros de quienes deberán proteger a Jayden Daniels desde el primer partido de la temporada.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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