¡Hazaña histórica! México rompe sequía de 78 años y gana la Copa de Naciones de Equitación 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El equipo mexicano de salto ecuestre, integrado por Andrés Azcárraga, Patricio Pasquel, Fernando Martínez y Carlos Hank, conquistó Piazza di Siena en Roma, tras vencer a Alemania en un emocionante desempate
México volvió a escribir una página dorada en el deporte ecuestre internacional. El equipo nacional de salto, conformado por Andrés Azcárraga, Patricio Pasquel, Fernando Martínez y Carlos Hank, obtuvo el primer lugar en la Copa de Naciones 2026 durante el prestigioso concurso CSIO5 de Piazza di Siena, celebrado en Roma, Italia.
La victoria tricolor llegó el viernes en uno de los escenarios más tradicionales del calendario ecuestre mundial, dentro de la histórica Villa Borghese, donde México se impuso a potencias de la disciplina y firmó un triunfo que no conseguía en esta prueba desde 1948.
México vence a Alemania en un desempate de alto voltaje
La competencia reunió a selecciones de primer nivel como Italia, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Brasil, Suecia, Bélgica, Estados Unidos y México.
El equipo nacional tuvo una actuación sólida desde la primera ronda, en la que sus cuatro jinetes completaron recorridos sin faltas y colocaron al representativo mexicano entre los grandes protagonistas de la jornada.
El cierre fue dramático. México y Alemania llegaron a la definición en desempate, donde Patricio Pasquel asumió la responsabilidad de sellar el resultado.
Montando a Chakkaloup PS, el jinete mexicano completó una ronda limpia y superó al alemán Richard Vogel, quien cometió una falta en el último obstáculo.
Gran Bretaña completó el podio en el tercer sitio. Italia, anfitrión del certamen, finalizó en cuarto lugar.
Un triunfo histórico para el salto ecuestre mexicano
El resultado tiene un valor especial para México, ya que representa su segundo triunfo en la Copa de Naciones de Piazza di Siena, después del conseguido en 1948.
Aquella generación quedó ligada a una de las épocas más brillantes del deporte ecuestre mexicano, encabezada por figuras que también marcaron historia olímpica.
Ahora, 78 años después, Andrés Azcárraga, Patricio Pasquel, Fernando Martínez y Carlos Hank devolvieron al país a lo más alto del podio en Roma y confirmaron el crecimiento del salto ecuestre mexicano en el escenario internacional.