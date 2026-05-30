¡Hazaña histórica! México rompe sequía de 78 años y gana la Copa de Naciones de Equitación 2026

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    ¡Hazaña histórica! México rompe sequía de 78 años y gana la Copa de Naciones de Equitación 2026
    México conquistó la Copa de Naciones CSIO5* de Piazza di Siena 2026 tras vencer a Alemania en desempate y volver a ganar esta prueba en Roma después de 78 años. FOTO: X

El equipo mexicano de salto ecuestre, integrado por Andrés Azcárraga, Patricio Pasquel, Fernando Martínez y Carlos Hank, conquistó Piazza di Siena en Roma, tras vencer a Alemania en un emocionante desempate

México volvió a escribir una página dorada en el deporte ecuestre internacional. El equipo nacional de salto, conformado por Andrés Azcárraga, Patricio Pasquel, Fernando Martínez y Carlos Hank, obtuvo el primer lugar en la Copa de Naciones 2026 durante el prestigioso concurso CSIO5 de Piazza di Siena, celebrado en Roma, Italia.

La victoria tricolor llegó el viernes en uno de los escenarios más tradicionales del calendario ecuestre mundial, dentro de la histórica Villa Borghese, donde México se impuso a potencias de la disciplina y firmó un triunfo que no conseguía en esta prueba desde 1948.

México vence a Alemania en un desempate de alto voltaje

La competencia reunió a selecciones de primer nivel como Italia, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Brasil, Suecia, Bélgica, Estados Unidos y México.

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El equipo nacional tuvo una actuación sólida desde la primera ronda, en la que sus cuatro jinetes completaron recorridos sin faltas y colocaron al representativo mexicano entre los grandes protagonistas de la jornada.

El cierre fue dramático. México y Alemania llegaron a la definición en desempate, donde Patricio Pasquel asumió la responsabilidad de sellar el resultado.

Montando a Chakkaloup PS, el jinete mexicano completó una ronda limpia y superó al alemán Richard Vogel, quien cometió una falta en el último obstáculo.

Gran Bretaña completó el podio en el tercer sitio. Italia, anfitrión del certamen, finalizó en cuarto lugar.

Un triunfo histórico para el salto ecuestre mexicano

El resultado tiene un valor especial para México, ya que representa su segundo triunfo en la Copa de Naciones de Piazza di Siena, después del conseguido en 1948.

Aquella generación quedó ligada a una de las épocas más brillantes del deporte ecuestre mexicano, encabezada por figuras que también marcaron historia olímpica.

Ahora, 78 años después, Andrés Azcárraga, Patricio Pasquel, Fernando Martínez y Carlos Hank devolvieron al país a lo más alto del podio en Roma y confirmaron el crecimiento del salto ecuestre mexicano en el escenario internacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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