¡Hazaña histórica! México rompe sequía de 78 años y gana la Copa de Naciones de Equitación 2026

México volvió a escribir una página dorada en el deporte ecuestre internacional. El equipo nacional de salto, conformado por Andrés Azcárraga, Patricio Pasquel, Fernando Martínez y Carlos Hank, obtuvo el primer lugar en la Copa de Naciones 2026 durante el prestigioso concurso CSIO5 de Piazza di Siena, celebrado en Roma, Italia.

La victoria tricolor llegó el viernes en uno de los escenarios más tradicionales del calendario ecuestre mundial, dentro de la histórica Villa Borghese, donde México se impuso a potencias de la disciplina y firmó un triunfo que no conseguía en esta prueba desde 1948.

México vence a Alemania en un desempate de alto voltaje

La competencia reunió a selecciones de primer nivel como Italia, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Brasil, Suecia, Bélgica, Estados Unidos y México.