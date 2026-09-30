Rebeca Bernal vuelve a marcar con Manchester United y llega a tres goles en Inglaterra

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    Rebeca Bernal vuelve a marcar con Manchester United y llega a tres goles en Inglaterra
    Rebeca Bernal marcó ante Durham su tercer gol con Manchester United, luego del doblete conseguido frente a Sheffield United. FOTO: ESPECIAL

La capitana mexicana abrió el camino en la goleada 5-1 sobre Durham y continúa consolidándose con las Red Devils apenas unas semanas después de llegar al futbol inglés

Rebeca Bernal sigue dejando huella en Inglaterra. La defensa mexicana fue titular y volvió a hacerse presente en el marcador con Manchester United Women, que derrotó 5-1 al Durham este miércoles en la Fase de Grupos de la Subway Players Cup.

La capitana de la Selección Mexicana abrió el marcador al minuto 10. Tras incorporarse al área rival, Bernal aprovechó la jugada ofensiva de las Red Devils para enviar el balón a las redes y colocar el 0-1.

El tanto representó el tercero de Rebeca Bernal desde que llegó al conjunto inglés. Apenas el 23 de septiembre había estrenado su cuenta goleadora con un doblete en la victoria 10-1 sobre Sheffield United, encuentro en el que también fue titular.

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De esta manera, la exjugadora de Rayadas continúa mostrando una importante amenaza en el área rival.

Durham consiguió reaccionar poco después del gol mexicano y encontró el empate por conducto de Lucy Watson al 19’, resultado que se mantuvo hasta el descanso.

Sin embargo, Manchester United hizo valer su mayor profundidad durante la segunda mitad y terminó transformando un partido cerrado en una goleada.

Las Red Devils recuperaron la ventaja y después ampliaron la diferencia hasta sentenciar el 5-1, resultado con el que mantuvieron su paso perfecto en la competencia. United venía de superar 10-1 a Sheffield United en su presentación dentro del torneo.

Para Bernal, la actuación representa otro paso importante en su adaptación al futbol inglés.

La defensa de 29 años llegó al Manchester United durante septiembre después de su etapa con Washington Spirit en la NWSL y rápidamente comenzó a recibir oportunidades dentro de la rotación.

La mexicana también ha acumulado minutos en la Women’s Super League y ahora vuelve a responder cuando aparece desde el arranque.

Sus tres anotaciones con Manchester United han llegado en la Subway Players Cup, donde se ha convertido en una futbolista con peso ofensivo pese a desempeñarse principalmente en labores defensivas.

Con su gol ante Durham, Rebeca Bernal prolongó un inicio destacado con la camiseta roja y volvió a poner presencia mexicana en el futbol femenil de Inglaterra.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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