Orgullo de México: Gaby López firma destacada actuación en el Top 12 de The Chevron Championship

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Deportes
/ 26 abril 2026
    Orgullo de México: Gaby López firma destacada actuación en el Top 12 de The Chevron Championship
    Gaby López cerró con -4 en The Chevron Championship 2026 y terminó en el Top 12 del primer Major del año en la LPGA. FOTO: ESPECIAL

La golfista, saltillense por adopción, terminó con -4 en el torneo, primer Major del año en la LPGA, disputado en Houston

Gaby López volvió a colocar al golf mexicano en una zona de protagonismo internacional, luego de cerrar en el Top 12 de The Chevron Championship 2026, primer Major de la temporada en la LPGA, disputado del 23 al 26 de abril en el Memorial Park Golf Course de Houston.

La jugadora nacida en la Ciudad de México, hija de madre saltillense, finalizó con tarjeta acumulada de 284 golpes, cuatro bajo par, después de rondas de 74, 69, 66 y 75 impactos.

La actuación de López tuvo su punto más alto durante la tercera ronda, cuando firmó un 66, seis bajo par, que la impulsó hasta el empate en la sexta posición y le permitió entrar al último día dentro de la pelea por el Top 10.

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De acuerdo con los registros previos al cierre, la mexicana venía de una primera jornada complicada con 74 golpes, se recuperó con 69 en la segunda y explotó el sábado con una de las mejores tarjetas del día.

Aunque el domingo no logró sostener el ritmo de la víspera y cerró con 75 golpes, Gaby López terminó empatada en el puesto 12, en un grupo donde también aparecieron Carlota Ciganda, You Min Hwang, Minami Katsu, Jennifer Kupcho, Yealimi Noh, Hae-Ran Ryu, Rio Takeda y Lexi Thompson, todas con -4 en el acumulado.

Para la mexicana, el resultado representa una semana sólida en el escenario de mayor exigencia del golf femenil, dentro de un torneo con bolsa de 9 millones de dólares.

El título quedó en manos de Nelly Korda, quien se impuso de punta a punta con 270 golpes, 18 bajo par, y consiguió su tercer Major, además de regresar al número uno del ranking mundial.

La estadounidense cerró con una ventaja de cinco golpes sobre Patty Tavatanakit y Ruoning Yin, quienes compartieron el segundo lugar con -13.

Para Coahuila y Saltillo, el resultado de Gaby López también tiene un valor simbólico por el vínculo familiar de la golfista con la ciudad.

Su actuación en Houston la mantiene como una de las principales referentes mexicanas en la LPGA, circuito al que se integró en 2016 y donde ya cuenta con experiencia, triunfos y presencia constante en torneos de alto nivel.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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