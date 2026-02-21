Santos sigue último del Clausura 2026 tras caer 2-1 ante León en la Jornada 7

En un duelo correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, León logró una victoria ajustada 2-1 sobre Santos Laguna, un resultado que no solo le da tres puntos valiosos a la Fiera, sino que también mantiene al conjunto lagunero como último lugar de la tabla general. El marcador final reflejó un encuentro intenso en el Estadio Nou Camp, donde el equipo esmeralda supo aprovechar sus oportunidades y doblegar a un rival que no encuentra rumbo en el torneo. El partido inició con Santos adelantándose temprano en el marcador, cuando al minuto dos el delantero Daniel Arcila sorprendió con un tanto que puso a los visitantes arriba, complicando los planes de León desde el arranque. Sin embargo, esa ventaja sería efímera. TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro es líder del UAE Tour 2026 tras ganar la sexta etapa en Jebel Hafeet

León reaccionó y, poco a poco, fue tomando control del juego. La igualada llegó desde los 11 pasos al 25′, cuando Diber Cambindo transformó un penal para poner el 1-1, resucitando a los locales en el marcador y en la confianza dentro del terreno de juego. Con el empate, León presionó con mayor intensidad para buscar la remontada. Antes de ir al descanso, Ezequiel Bullaude adelantó a León con un disparo certero al 40′ que sería definitivo, colocando el 2-1 parcial para la Fiera. Tras el descanso, el equipo esmeralda manejó el partido, controló las transiciones y supo cerrar espacios para evitar que Santos generara peligro con claridad. Con este resultado, León suma cuatro puntos y busca escalar posiciones, mientras que Santos, con solo un punto en siete encuentros disputados, continúa cayendo escalones hasta quedar como el último de la liga. La realidad para los Guerreros es preocupante: no han logrado ganar en el torneo, sumando derrotas y registros adversos que los mantienen muy alejados de la pelea por repechaje o zona de clasificación. Toluca golea 3-0 a Necaxa y refuerza aspiraciones En otro de los partidos de la misma Jornada 7 del Clausura 2026, Toluca se impuso con autoridad 3-0 ante Necaxa, en un duelo disputado en el Estadio Victoria que fue dominado por los Diablos Rojos desde el segundo tiempo.