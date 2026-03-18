‘Hormiga’ González, joya de Chivas, sigue despertando el interés europeo; está en la mira de al menos cinco equipos

Las Chivas continúan cosechando talento joven, y hoy uno de sus nombres más destacados es Armando “Hormiga” González, quien se ha consolidado como una de las grandes revelaciones de la Liga MX. Su rendimiento en el Clausura 2026 no solo lo ha convertido en pieza clave del equipo, sino también en un futbolista que ya genera expectativa fuera de México.

El delantero rojiblanco se mantiene como el goleador del conjunto dirigido por Gabriel Milito, siendo determinante en momentos clave del torneo. Su capacidad para definir, movilidad en el área y madurez pese a su juventud han sido factores que explican su crecimiento acelerado en el máximo circuito.

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De acuerdo con información revelada por el periodista Raoul Ortiz, al menos cinco clubes del futbol europeo siguen de cerca al atacante mexicano, todos pertenecientes a ligas de alto nivel competitivo. Aunque no se trata de gigantes como el Real Madrid o clubes de la Premier League más mediáticos, sí son instituciones consolidadas dentro de las cinco grandes ligas de Europa, lo que confirma que su proyección es seria y sostenida.

En semanas recientes, distintos medios han reforzado esta versión, señalando que visores de equipos de España, Francia y Alemania han dado seguimiento puntual a sus actuaciones, especialmente por su capacidad para adaptarse a diferentes esquemas ofensivos. Además, se destaca que su perfil encaja con la tendencia europea de apostar por delanteros jóvenes con margen de desarrollo y costo accesible.

Los equipo de Europa de quienes se ha reportado siguen de cerca al delantero mexicano serian el FC Barcelona, Borussia Dortmund, West Ham United, Feyenoord, Celtic FC y AC Milan. El atacante de 22 años es visto como una joven promesa, con un valor de mercado que ronda los 20 millones de dólares.