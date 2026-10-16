Cruz Azul despide al ‘Potro’ Gutiérrez tras festejar con América: ¿quién lo reemplaza?

La polémica por el aniversario 110 del América habría terminado por costarle el puesto a Raúl “Potro” Gutiérrez. La directiva de Cruz Azul Femenil decidió prescindir del entrenador, de acuerdo con reportes de Excélsior y RÉCORD, luego de que apareciera portando la camiseta de las Águilas durante un homenaje a exjugadores. Este viernes, el club aún no había anunciado oficialmente su salida. El episodio ocurrió el sábado 10 de octubre, en el Estadio Banorte, durante los festejos azulcremas alrededor del partido ante Monterrey.

Gutiérrez fue invitado por su pasado como exfutbolista del América, pero las imágenes con los colores del rival provocaron críticas de aficionados cementeros que cuestionaron su compromiso con La Máquina. El técnico intentó contener la controversia el lunes con una disculpa. “Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación”, escribió en redes sociales, al tiempo que aseguró que su profesionalismo y compromiso con Cruz Azul seguían intactos. Las explicaciones no habrían sido suficientes. Según Excélsior, la directora deportiva María Fernanda Pons optó por terminar la relación laboral y se revisaban los asuntos económicos de la separación. RÉCORD también informó que la decisión de apartarlo estaba tomada y que faltaba la comunicación institucional. El cambio llega en un momento delicado del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. El “Potro”, quien asumió el cargo en agosto, dirigió seis encuentros, con tres victorias y tres derrotas.

Su ciclo quedaría interrumpido antes del cierre de la fase regular y en medio de la pelea de Cruz Azul por un lugar en la Liguilla. ¿Quién dirigirá contra Rayadas? Los reportes más recientes apuntan a que Marco Antonio Sánchez Yacuta estará en el banquillo este sábado, por cuestiones de registro, y Joaquín Moreno asumiría posteriormente como interino. Hasta el cierre de esta información, aún no existía comunicado del club, los nombres y la fecha exacta del relevo rumbo al compromiso ante las regias.