Inglaterra pierde a Jordan Henderson: sufre fractura tras celebrar el pase a Cuartos de Final

Jordan Henderson sufrió una fractura en el brazo izquierdo durante los festejos por la victoria de Inglaterra 3-2 sobre México. El mediocampista es duda para el duelo de Cuartos de Final ante Noruega, obligando a Thomas Tuchel a buscar alternativas. La celebración de Inglaterra por su clasificación a los Cuartos de Final del Mundial 2026 terminó con una noticia que preocupa al cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel. Lo que comenzó como una noche de euforia tras eliminar a México se convirtió en un duro golpe para el conjunto europeo.

Jordan Henderson sufrió una fractura en el brazo izquierdo después de la victoria 3-2 sobre México, resultado que selló el boleto inglés a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. El accidente ocurrió instantes después del silbatazo final en el Estadio Ciudad de México. En medio de los festejos, el experimentado mediocampista intentó superar las vallas publicitarias para reunirse con sus compañeros y celebrar junto a la afición. Sin embargo, perdió el equilibrio y cayó de forma aparatosa, recibiendo un fuerte impacto que obligó a la rápida intervención del cuerpo médico. Tras recibir atención sobre el terreno de juego, Henderson fue retirado para someterse a estudios médicos. Horas después, las evaluaciones confirmaron la fractura en el brazo izquierdo, una lesión que compromete seriamente su disponibilidad para el partido de Cuartos de Final frente a Noruega. La baja potencial del veterano futbolista representa un importante contratiempo para Inglaterra. Aunque no tuvo participación en el encuentro ante México, Henderson es uno de los referentes del vestidor por su liderazgo, experiencia y capacidad para mantener el orden dentro del grupo, cualidades que cobran mayor relevancia en la recta decisiva del torneo.

El cuerpo técnico de Thomas Tuchel ya analiza las alternativas para cubrir su posible ausencia, especialmente en un compromiso de máxima exigencia ante una selección noruega que cuenta con el poder ofensivo de Erling Haaland. Encontrar un mediocampista que aporte equilibrio y solidez será una de las prioridades del estratega alemán.

Mientras tanto, la selección inglesa ya centra toda su atención en el viaje a Miami, ciudad que albergará el duelo ante Noruega por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. La ilusión por seguir avanzando continúa intacta, aunque ahora está acompañada por la incertidumbre sobre la recuperación de uno de los líderes más importantes del equipo. (Con información de El Universal)

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