¡Su reino por un número! Lo que tuvo que hacer Von Miller para consigue el jersey 40 de Dallas

La llegada de Dallas Cowboys a la temporada 2026 ya tenía como protagonista a Von Miller, pero el veterano pass rusher terminó agregando una historia bastante peculiar a su incorporación al equipo: tuvo que negociar para recuperar el número 40 que quería utilizar. Y la negociación no terminó precisamente con una simple cena o un regalo entre compañeros. El número 40 pertenecía a Hunter Luepke, fullback de los Cowboys desde 2023. Miller, quien utilizó ese mismo dorsal durante su etapa en Texas A&M, con Los Angeles Rams y los Buffalo Bills, dejó claro desde su llegada a Dallas que quería volver a portarlo.

La situación comenzó en tono de broma. Miller, cofundador de Greener Pastures Chicken, una empresa dedicada a la producción de pollo, llegó a ofrecerle a Luepke pollo gratis de por vida, además de otros incentivos relacionados con su negocio. Sin embargo, Luepke tenía una contrapropuesta mucho más ambiciosa: quería participación en la empresa de Miller. EL ACUERDO QUE LE DIO EL 40 A MILLER Después de varios días de negociaciones, ambos jugadores finalmente llegaron a un acuerdo. Los Cowboys confirmaron este jueves que Miller utilizará oficialmente el número 40 durante la temporada 2026, mientras que Luepke cambiará al 30. La cantidad exacta de equity que recibió Luepke no fue revelada. El propio Miller había contado previamente que el fullback había solicitado una participación en Greener Pastures Chicken, aunque ninguno de los dos hizo público el porcentaje final. Así, lo que comenzó como una peculiar oferta de “pollo de por vida” terminó convirtiéndose en un acuerdo empresarial entre dos compañeros de vestidor. El movimiento incluso fue confirmado por el sitio oficial de los Cowboys, que incluyó a Miller con el 40 y a Luepke con el 30 dentro de las nuevas asignaciones de números para la campaña.

Para Miller, recuperar el 40 tiene un significado especial. Lo utilizó en Texas A&M y posteriormente con los Rams y los Bills, aunque durante sus nueve temporadas con los Denver Broncos llevó el 58 y en 2025 utilizó el 24 con los Washington Commanders. Por ello, el jugador de 37 años quería mantener el dorsal que se convirtió en parte de su identidad dentro de la NFL. Eso sí, Miller siempre dejó claro que el número estaba por debajo de su objetivo principal: ganar otro Super Bowl. MILLER LLEGA A DALLAS CON UN ENORME CURRÍCULUM Más allá de la peculiar historia del jersey, los Cowboys incorporaron a uno de los defensivos más experimentados de la liga. Miller firmó un contrato de un año con Dallas por 5.5 millones de dólares, con incentivos que pueden elevar el valor del acuerdo hasta 7.5 millones de dólares. El veterano viene además de una campaña 2025 en la que registró nueve capturas, 26 tackleadas y seis tackleadas para pérdida en 17 partidos con Washington, pese a disputar apenas 420 jugadas defensivas. Su trayectoria incluye dos campeonatos de Super Bowl, ocho selecciones al Pro Bowl, siete reconocimientos All-Pro y el premio al MVP del Super Bowl 50. Con 138.5 capturas, Miller es actualmente el líder activo de la NFL en sacks y está empatado con el miembro del Salón de la Fama DeMarcus Ware en el noveno puesto histórico de la liga. Ahora, el veterano tendrá la oportunidad de jugar por primera vez para el equipo de su ciudad natal. Miller nació en DeSoto, Texas, a unos 30 minutos del AT&T Stadium, por lo que su llegada a Dallas representa también el cumplimiento de un sueño personal. Y después de resolver la peculiar disputa por el dorsal, ya no hay misterio: cuando Von Miller salga al campo con los Cowboys en 2026, habrá que buscar el número 40 en la defensa de Dallas.