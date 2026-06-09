¿Por qué el Estadio de Tigres quedó fuera del Mundial 2026 para Japón y Suecia?

El Estadio Universitario quedó fuera de los planes inmediatos de FIFA para recibir entrenamientos durante el Mundial 2026. El organismo notificó a la directiva de Tigres que la cancha del Volcán no será utilizada por las selecciones de Japón y Suecia en las prácticas previas a sus respectivos partidos en Monterrey, una decisión que vuelve a poner bajo revisión las condiciones de los campos mundialistas en la Sultana del Norte. La medida fue confirmada por Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Tigres, quien explicó que el club recibió el aviso la noche del lunes.

De acuerdo con el directivo, FIFA comunicó que tanto Suecia como Japón no acudirán al Estadio Universitario para las sesiones que tenían consideradas antes de sus compromisos mundialistas. El caso impacta directamente la logística de dos selecciones del Grupo F. Suecia tenía previsto entrenar en el Volcán el 13 de junio, un día antes de enfrentar a Túnez en Monterrey. Japón, por su parte, contemplaba utilizar el inmueble universitario el 19 de junio, previo a su duelo del día 20 también contra el combinado tunecino. Aunque el Estadio Universitario no será sede de partidos del Mundial 2026, sí formaba parte del operativo de apoyo para entrenamientos oficiales en Monterrey. Sin embargo, FIFA evaluó el estado del campo y determinó que no cumplía con las condiciones necesarias para recibir esas prácticas, por lo que las sesiones serían trasladadas a otra instalación dentro de la misma ciudad. El Barrial, centro de entrenamiento de Rayados, aparece como la principal alternativa para recibir a las selecciones afectadas, aunque la reubicación queda sujeta a la confirmación final dentro del calendario operativo de FIFA. Japón ya había trabajado en días recientes en instalaciones de Monterrey después de modificar parte de su preparación inicial. La decisión llega después de varios señalamientos sobre las condiciones de algunas canchas utilizadas durante los días previos al arranque de la Copa del Mundo.

Japón realizó una mini pretemporada en la capital de Nuevo León, pero no habría quedado plenamente conforme con el estado de los campos disponibles, situación que derivó en ajustes logísticos antes de viajar a Estados Unidos para continuar su preparación. En Tigres reconocen que la resolución no fue la esperada. Valenzuela aseguró que el club ha trabajado durante meses con proveedores avalados por FIFA para mejorar el césped del Universitario, pero admitió que la determinación final pertenece al organismo internacional. El directivo también rechazó versiones sobre falta de respaldo económico de Cemex y sostuvo que existe apoyo para dejar el inmueble en condiciones óptimas.

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