Isaac del Toro, a 89 km de la gloria: virtual podio y líder juvenil del Tour de Francia 2026

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    Isaac del Toro, a 89 km de la gloria: virtual podio y líder juvenil del Tour de Francia 2026
    Isaac del Toro está a una etapa de subir al podio en París y conquistar el maillot blanco como mejor joven del Tour de Francia 2026. FOTO: MEXSPORT

El ciclista ensenadense amplió su ventaja sobre Paul Seixas en Alpe d’Huez y está cerca de conseguir el mejor resultado mexicano en la historia de la competencia

Isaac del Toro está a sólo 89 kilómetros de convertir en oficial el mejor resultado de un ciclista mexicano en el Tour de Francia.

El ensenadense cerró la etapa 20 como virtual tercero de la clasificación general y primero entre los jóvenes; si completa el recorrido final del domingo en París, subirá al podio y conquistará el maillot blanco.

El corredor de UAE Team Emirates-XRG terminó quinto la jornada reina, de 170.9 kilómetros entre Le Bourg-d’Oisans y Alpe d’Huez, con el mismo tiempo de Tadej Pogacar y a 1:05 del ganador, Richard Carapaz.

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La ayuda del esloveno fue decisiva: ambos aceleraron en el Col de Sarenne y dejaron atrás a Paul Seixas.

Del Toro amplió de 24 segundos a 2:14 su ventaja sobre el francés. Es tercero, a 9:42 de Pogacar, y supera por 3:20 a Lenny Martinez entre los jóvenes.

La última etapa fue recortada de 133 a 89 kilómetros y comenzará en los Campos Elíseos por los incendios forestales en Francia.

No se esperan ataques al podio, pero debe cruzar la meta para sellar ambas conquistas.

¿POR QUÉ EL PODIO DE ISAAC DEL TORO ES HISTÓRICO?

A sus 22 años y en su debut, el bajacaliforniano está por ser el primer mexicano en el podio final del Tour.

El récord nacional era de Raúl Alcalá, octavo en 1989 y 1990, y ganador del maillot blanco en 1987.

Del Toro también ganó la segunda etapa, en Barcelona: fue el segundo mexicano con un triunfo parcial y terminó con 36 años de espera desde Alcalá.

UNA HAZAÑA ENTRE LAS MÁS GRANDES DE MÉXICO

Por impacto, resistencia y jerarquía del escenario, el logro merece compartir conversación con momentos que definieron al deporte mexicano.

Ahí están Fernando Valenzuela, Novato del Año y Cy Young en 1981; “Checo” Pérez, subcampeón de Fórmula 1 en 2023; los cinco Pichichis de Hugo Sánchez, y las cuatro medallas olímpicas de Joaquín Capilla.

La galería incluye los oros olímpicos de Soraya Jiménez y María del Rosario Espinoza; el título mundial de Ana Gabriela Guevara en 400 metros; las 158 semanas de Lorena Ochoa como número uno.

La Champions de Rafael Márquez; el título mundial de Paola Espinosa en plataforma de 10 metros; el reinado indiscutido de “Canelo” Álvarez en las 168 libras, y las 90 peleas sin derrota de Julio César Chávez.

No son disciplinas comparables ni existe una tabla objetiva para ordenarlas.

Pero acabar tercero y como mejor joven del Tour colocaría a Isaac del Toro en esa élite: la de los mexicanos que no sólo triunfaron, sino que cambiaron la medida de lo posible para el deporte nacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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