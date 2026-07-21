¡Oficial! Memo Ochoa dice adiós al futbol profesional después de una carrera histórica

Guillermo Ochoa anunció este martes su retiro del futbol profesional, poniendo punto final a una trayectoria de más de dos décadas que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos del deporte mexicano. La decisión llega después de haber participado en su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana, una marca que lo colocó entre los futbolistas con más presencias mundialistas en la historia. A través de un mensaje publicado en redes sociales, el guardameta agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera y recordó el camino recorrido desde sus inicios hasta convertirse en referente del futbol nacional.

“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: gracias. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino”, escribió el exseleccionado nacional. El anuncio estuvo acompañado por un video en el que reflexiona sobre el significado de representar a México y el peso que tuvo portar la camiseta tricolor durante tantos años. En uno de los momentos más simbólicos, Ochoa aparece entregando sus guantes, una imagen que representa el relevo generacional en la portería mexicana. “Ha llegado el momento de quitarme estos guantes y por primera vez dejarlos en otras manos”, expresó, al tiempo que envió un mensaje a quienes asumirán la responsabilidad de defender el arco nacional en el futuro.

Una carrera marcada por los Mundiales Si bien su trayectoria incluyó pasos por distintos clubes y ligas, gran parte de su reconocimiento internacional llegó gracias a sus actuaciones en las Copas del Mundo. Desde Alemania 2006, cuando formó parte de la convocatoria mexicana, hasta su más reciente participación mundialista, Ochoa construyó una historia estrechamente ligada al torneo más importante del futbol. Sus intervenciones en escenarios como Brasil 2014 y Rusia 2018 quedaron grabadas en la memoria de los aficionados. En especial, sus actuaciones ante selecciones de primer nivel le dieron notoriedad fuera de México y lo convirtieron en uno de los porteros más identificados con la competencia. Durante años, cada ciclo mundialista estuvo acompañado por la expectativa de verlo nuevamente bajo los tres postes. Su figura trascendió fronteras y se convirtió en una referencia constante cuando se hablaba de la Selección Mexicana. Del América a Europa y de regreso al mundo La carrera profesional de Ochoa comenzó con el Club América, institución donde debutó siendo adolescente y rápidamente se ganó un lugar como titular. Su desempeño lo llevó a convertirse en una de las figuras más importantes del futbol mexicano antes de dar el salto al futbol europeo. Su aventura en el extranjero inició con el Ajaccio de Francia. Posteriormente pasó por clubes como Málaga y Granada en España, además del Standard de Lieja en Bélgica. Años después regresó al América, donde vivió una segunda etapa antes de volver al continente europeo. En los últimos años defendió las porterías de la Salernitana en Italia, el AVS Futebol SAD en Portugal y un club de Limassol, en Chipre, cerrando así un recorrido poco común para un arquero mexicano. Con su retiro concluye la carrera de uno de los futbolistas más longevos y reconocidos de su generación. Más allá de estadísticas o títulos, Guillermo Ochoa deja una trayectoria marcada por su permanencia en la élite, su presencia constante con la Selección Mexicana y una imagen que durante años estuvo asociada a los grandes escenarios del futbol internacional.