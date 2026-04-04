Itzulia 2026: Isaac del Toro, el líder del Emirates para conquistar la Vuelta al País Vasco

Isaac del Toro sigue consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo internacional y ahora tendrá una nueva oportunidad para confirmarlo en territorio español. El UAE Team Emirates-XRG anunció este 4 de abril que el mexicano será su líder para la Itzulia Basque Country 2026, competencia que se disputará del 6 al 11 de abril y que forma parte del calendario WorldTour. La noticia representa otro paso importante en la ascendente temporada del bajacaliforniano, quien ya presume dos conquistas de enorme peso en este 2026: el UAE Tour y la Tirreno-Adriático. Con esos antecedentes, Del Toro llegará a la ronda vasca como una de las cartas más fuertes del pelotón y también como uno de los nombres a seguir en la pelea por la clasificación general.

La propia escuadra emiratí destacó que el campeón nacional de México intentará prolongar el gran momento que vive en el arranque del año. Además, su presencia no pasa inadvertida en una Itzulia que reunirá a varios corredores de alto calibre y que volverá a presentar un recorrido demandante, con seis etapas, una contrarreloj inicial en Bilbao y una montaña que puede marcar amplias diferencias rumbo al cierre en Bergara. Para Del Toro, esta edición también tiene un valor especial por el antecedente de 2025, cuando dejó huella en la misma carrera al ganar una etapa, mientras su equipo terminó redondeando una actuación sobresaliente con el título general de João Almeida.

Ese historial refuerza la confianza del UAE Team Emirates-XRG de cara a una prueba en la que ahora el mexicano cargará con el peso deportivo del equipo. La Itzulia 2026 aparece así como otro examen de alto nivel para el pedalista mexicano, que no solo busca seguir acumulando resultados de prestigio, sino también confirmar que ya puede asumir el mando de una estructura poderosa en carreras de una semana. En México, su participación genera expectativa por lo que puede significar rumbo al resto de la temporada y por el impacto que sigue teniendo su crecimiento dentro del ciclismo mundial.

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