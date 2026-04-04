Itzulia 2026: Isaac del Toro, el líder del Emirates para conquistar la Vuelta al País Vasco

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 4 abril 2026
    Itzulia 2026: Isaac del Toro, el líder del Emirates para conquistar la Vuelta al País Vasco
    Isaac del Toro fue confirmado como líder del UAE Team Emirates-XRG para la Itzulia Basque Country 2026, tras un arranque de temporada brillante con títulos en el UAE Tour y la Tirreno-Adriático. FOTO: ESPECIAL

El ciclista mexicano Isaac del Toro fue confirmado como líder del UAE Team Emirates-XRG para la Itzulia Basque Country 2026, una de las carreras más exigentes del calendario WorldTour

Isaac del Toro sigue consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo internacional y ahora tendrá una nueva oportunidad para confirmarlo en territorio español. El UAE Team Emirates-XRG anunció este 4 de abril que el mexicano será su líder para la Itzulia Basque Country 2026, competencia que se disputará del 6 al 11 de abril y que forma parte del calendario WorldTour.

La noticia representa otro paso importante en la ascendente temporada del bajacaliforniano, quien ya presume dos conquistas de enorme peso en este 2026: el UAE Tour y la Tirreno-Adriático.

Con esos antecedentes, Del Toro llegará a la ronda vasca como una de las cartas más fuertes del pelotón y también como uno de los nombres a seguir en la pelea por la clasificación general.

https://vanguardia.com.mx/deportes/basquetbol/historico-gabriela-jaquez-primera-mexicana-en-la-final-de-la-ncaa-ucla-va-por-el-titulo-nacional-AH19780451

La propia escuadra emiratí destacó que el campeón nacional de México intentará prolongar el gran momento que vive en el arranque del año.

Además, su presencia no pasa inadvertida en una Itzulia que reunirá a varios corredores de alto calibre y que volverá a presentar un recorrido demandante, con seis etapas, una contrarreloj inicial en Bilbao y una montaña que puede marcar amplias diferencias rumbo al cierre en Bergara.

Para Del Toro, esta edición también tiene un valor especial por el antecedente de 2025, cuando dejó huella en la misma carrera al ganar una etapa, mientras su equipo terminó redondeando una actuación sobresaliente con el título general de João Almeida.

Ese historial refuerza la confianza del UAE Team Emirates-XRG de cara a una prueba en la que ahora el mexicano cargará con el peso deportivo del equipo.

La Itzulia 2026 aparece así como otro examen de alto nivel para el pedalista mexicano, que no solo busca seguir acumulando resultados de prestigio, sino también confirmar que ya puede asumir el mando de una estructura poderosa en carreras de una semana.

En México, su participación genera expectativa por lo que puede significar rumbo al resto de la temporada y por el impacto que sigue teniendo su crecimiento dentro del ciclismo mundial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciclismo
Previa

Localizaciones


Bilbao

Personajes


Isaac del Toro

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Señalan que lo ocurrido no fue un accidente, sino consecuencia de negligencia.

Exigen justicia por víctimas del Axe Ceremonia en anticoncierto
Salas de cine en Saltillo registraron llenos durante el periodo vacacional

Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia
El Gobierno de México elevó el estímulo fiscal al diésel a 81.2%, en medio de tensiones globales en el mercado petrolero. La medida busca contener el impacto del IEPS y estabilizar los precios al consumidor.

Aumentan subsidio al diésel hasta 81.2%, esto debes pagar por cada litro
Durante esta temporada de Semana Santa, marcada por el aumento de visitantes en destinos de playa, comenzó a circular información sobre la presencia de una peculiar criatura marina.

Dragón azul: El peligroso animal que asustó a turistas en playas durante Semana Santa... ¿Qué es?
El monto, el parentesco y el tipo de operación determinan si debes declarar o no.

SAT: cuánto dinero puedes transferir a un familiar sin pagar impuestos
La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados.

¡Es oficial! San Antonio celebra el Día de Peso Pluma y le entregan la llave de la ciudad al cantante
Gabriela Jáquez celebró con UCLA la conquista del título nacional de la NCAA, tras coronarse en una histórica final del basquetbol colegial femenil en Estados Unidos.

Gabriela Jáquez hace historia: primera mexicana campeona de la NCAA con UCLA
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, muestra la Tierra, a la izquierda, desde la nave espacial Orion de la NASA mientras encendía sus motores rumbo a la Luna el jueves 2 de abril de 2026.

La misión Artemis II se ubica a casi a mitad de su camino de hacer historia en el regreso a la Luna