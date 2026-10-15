‘Jamás quise hacerle daño’... Hijo de Fishman revela lo que pasó y cómo vivió la muerte de El Búho Pineda (video)

Durante una conferencia, el luchador enmascarado rechazó que su intención hubiera sido lastimar al réferi y recordó la incertidumbre que enfrentó mientras esperaba la llegada de los servicios médicos. Sus declaraciones también reavivaron las preguntas sobre el movimiento aplicado durante el combate y las condiciones de atención en la arena.

La muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho , marcó una función de lucha libre en Mineral de la Reforma, Hidalgo . Días después de lo ocurrido, El Hijo de Fishman relató los momentos de angustia que vivió cuando se enteró de que el oficial no reaccionaba tras quedar tendido sobre la lona.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones fue la maniobra ejecutada durante la lucha estelar, en la que también participó Máscara Sagrada NG.

“Jamás mi intención fue dañar al señor”, expresó al referirse al fallecimiento de Pineda.

El Hijo de Fishman sostuvo que el movimiento no fue un martinete, como se señaló en las discusiones posteriores al incidente. Para explicar su versión, precisó el nombre de la llave que, según dijo, aplicó sobre el réferi.

“El castigo se llama package backdriver. Es una variante de, más no es un martinete”, afirmó.

El luchador pidió que se tomara en cuenta la diferencia técnica entre ambos movimientos. Sin embargo, esta aclaración no determina por sí misma qué provocó las lesiones ni establece una relación médica definitiva entre la maniobra y el fallecimiento de Pineda.

Después de terminar el combate, el enmascarado bajó del cuadrilátero para convivir con los aficionados y tomarse fotografías. La situación cambió cuando le avisaron que El Búho no respondía.

De acuerdo con su relato, regresó al ring y observó que el réferi todavía respiraba. A partir de ese momento, dijo, comenzó una espera marcada por la desesperación y la incertidumbre.

“YA QUE LLEGUE”: LA ANGUSTIA TRAS LA EMERGENCIA

El Hijo de Fishman recordó que algunas personas intentaban auxiliar a Pineda mientras esperaban atención médica. También relató que escuchó a una mujer pedir oxígeno para el réferi.

“Ya que llegue, ya que llegue, ya que llegue”, recordó sobre lo que pensaba durante los minutos de espera por la ambulancia.

El luchador describió lo ocurrido como una experiencia que cambió por completo el ambiente de la función. Lo que comenzó entre gritos, aplausos y fotografías terminó convertido en una emergencia que, según su testimonio, generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Además, cuestionó la disponibilidad de recursos médicos para atender una situación de esa gravedad. Entre sus dudas mencionó la presencia de una ambulancia, paramédicos, un médico y equipo de oxígeno.

Sus declaraciones pusieron sobre la mesa la necesidad de revisar las condiciones de seguridad en los espectáculos de lucha libre, donde una lesión puede requerir atención inmediata.

PIDE MAYOR SEGURIDAD EN LAS FUNCIONES

El Hijo de Fishman expresó sus condolencias a la familia de El Búho y reconoció que el fallecimiento del réferi lo afectó profundamente.

“Lo que le pasó al señor me pudo pasar a mí”, señaló al referirse a los riesgos que existen dentro de este deporte espectáculo.

El luchador también pidió a las empresas promotoras que no reduzcan los recursos destinados a la atención de emergencias y que cuenten con personal capacitado y equipo médico suficiente para responder ante cualquier complicación.

De acuerdo con la información proporcionada, El Hijo de Fishman recuperó su libertad el 9 de octubre de 2026, luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la familia de Pineda.

El desenlace dejó interrogantes sobre las circunstancias del incidente, la atención brindada durante los minutos posteriores y las condiciones médicas de la función.