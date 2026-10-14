Jameson Williams recupera 26 mil dólares de multas que le impuso la NFL por ‘fumar mota’

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    Jameson Williams recupera 26 mil dólares de multas que le impuso la NFL por ‘fumar mota’
    El receptor de los Detroit Lions consiguió que la NFL retirara lados multas por sus celebraciones ante Buffalo Bills. La liga le pidió cuidar su comportamiento dentro del campo. FOTO: ESPECIAL

El jugador de los Detroit Lions había sido sancionado; éste apeló y logró revertir el fallo, aunque la liga mantuvo las restricciones sobre los festejos que simulan el consumo de drogas

Jameson Williams obtuvo una victoria fuera del emparrillado al conseguir que la NFL revocara dos multas que sumaban 26 mil 867 dólares, impuestas por sus celebraciones durante el partido de la Semana 2 entre los Detroit Lions y los Buffalo Bills.

El receptor recuperará el dinero correspondiente a las sanciones de 14 mil 926 y 11 mil 941 dólares, luego de que prosperara su apelación. Las penalizaciones estaban relacionadas con dos gestos que la liga consideró contrarios a sus normas de conducta.

De acuerdo con reportes de NFL Network y el periodista Ian Rapoport, Williams defendió uno de sus festejos al argumentar que no tenía una intención ofensiva. También señaló que, si el gesto se interpretaba como una referencia al consumo de marihuana, esa sustancia es legal en algunos estados de Estados Unidos.

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La celebración consistió en un movimiento que simulaba fumar para después pasar un objeto imaginario a sus compañeros. Otros jugadores participaron en el festejo y también fueron sancionados por su intervención durante el encuentro frente a Buffalo.

El argumento de Williams formó parte de su defensa para intentar revertir una de las multas, en un caso que volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de los límites que establece la NFL para las celebraciones de sus jugadores.

LA NFL MANTIENE LOS LÍMITES PARA LOS FESTEJOS

Aunque las sanciones económicas fueron retiradas, la liga mantiene su postura respecto a las celebraciones que simulan fumar o consumir drogas. La NFL y la Asociación de Jugadores han reiterado que este tipo de gestos continúan prohibidos por sus reglas, independientemente de la legalidad de determinadas sustancias en algunos estados.

El encargado de revisar la apelación fue Derrick Brooks, integrante del Salón de la Fama, quien aceptó retirar las multas, pero acompañó su decisión con una advertencia para el receptor de Detroit.

“Aunque retiré esta multa, por favor haz todo lo posible por celebrar con tus compañeros de la manera más profesional posible”, fue el mensaje que Brooks transmitió a Williams, de acuerdo con los reportes difundidos por la prensa estadounidense.

De esta manera, Williams libró el pago de 26 mil 867 dólares, aunque el episodio deja claro que las celebraciones siguen bajo la lupa de la NFL. La resolución favorable al jugador no significa que la liga haya eliminado las restricciones sobre los gestos que considera inapropiados.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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