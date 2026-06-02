Japón en Monterrey; llega la selección a tierras regiomontanas
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La selección japonesa es recibida por Samuel García tras bajar del avión en la pista del Aeropuerto Internacional de Monterrey
Comienza el ambiente de la Copa Mundial 2026. El 2 de junio, al Aeropuerto Internacional de Monterrey, llegó la selección de Japón para iniciar con su campamento previo al Mundial.
La selección japonesa llegó aproximadamente a las 16 horas. En el sitio, fueron recibidos por el gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Como parte del recibimiento, al equipo de Japón se le obsequiaron sombreros vaqueros, con la intención de demostrar parte de la cultura regiomontana. Se estima que entrenarán en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres.
Posteriormente, los jugadores partieron a su hotel. Su segundo juego en la fase de grupos será en el Estadio BBVA. El 20 de junio jugarán contra la selección de Túnez. Luego, viajarán a Dallas, Texas, para sus juegos contra Países Bajos y Suecia.