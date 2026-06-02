Japón en Monterrey; llega la selección a tierras regiomontanas

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    Selección japonesa en Monterrey, Nuevo León Vanguardia

La selección japonesa es recibida por Samuel García tras bajar del avión en la pista del Aeropuerto Internacional de Monterrey

Comienza el ambiente de la Copa Mundial 2026. El 2 de junio, al Aeropuerto Internacional de Monterrey, llegó la selección de Japón para iniciar con su campamento previo al Mundial.

La selección japonesa llegó aproximadamente a las 16 horas. En el sitio, fueron recibidos por el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Como parte del recibimiento, al equipo de Japón se le obsequiaron sombreros vaqueros, con la intención de demostrar parte de la cultura regiomontana. Se estima que entrenarán en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/preve-gobernacion-que-convivan-las-protestas-de-la-cnte-y-el-mundial-GF21067089

Posteriormente, los jugadores partieron a su hotel. Su segundo juego en la fase de grupos será en el Estadio BBVA. El 20 de junio jugarán contra la selección de Túnez. Luego, viajarán a Dallas, Texas, para sus juegos contra Países Bajos y Suecia.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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