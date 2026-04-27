¿Por qué Javier Aguirre no define convocatoria para la Selección Mexicana?

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 27 abril 2026
    ¿Por qué Javier Aguirre no define convocatoria para la Selección Mexicana?
    Aficionados mexicanos están atentos a la convocatoria rumbo al Mundial 2026. FOTO: MEXSPORT

La Federación Mexicana de Futbol no publicó la lista prevista de jugadores de Liga MX para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; el retraso se atribuye a dudas del técnico Javier Aguirre sobre algunos convocados

La Federación Mexicana de Futbol tenía previsto dar a conocer este 27 de abril la lista de jugadores de la Liga MX que serían considerados por Javier Aguirre para integrar la convocatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana. Sin embargo, la publicación no se realizó y hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre el retraso.

De acuerdo con información del periodista David Medrano, de TV Azteca, la demora estaría relacionada con dudas que aún mantiene el cuerpo técnico encabezado por Aguirre respecto a algunos jugadores que podrían ser incluidos en la lista final.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/liguilla-del-clausura-2026-ya-tiene-dias-y-horarios-definidos-asi-se-jugaran-AJ20298822

El acuerdo entre la Federación y los clubes de la Liga MX establecía que los futbolistas cuyos equipos se encuentren disputando la liguilla tendrían asegurado un lugar dentro de la convocatoria definitiva para el Mundial. Esta medida buscaba dar certeza a los clubes en la recta final del torneo local.

No obstante, según la misma fuente, el entrenador nacional tendría al menos cuatro posiciones todavía en evaluación, lo que ha impedido cerrar la convocatoria y hacerla pública en la fecha prevista.

El plan de trabajo de la Selección Mexicana contempla que los jugadores convocados reciban alrededor de diez días de descanso antes de incorporarse a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Ahí iniciarán la preparación rumbo al torneo mundialista que arrancará en junio de 2026.

Se espera que el “Vasco” Aguirre considere alrededor de 15 futbolistas del ámbito local dentro de la lista final, aunque esta cifra podría ajustarse conforme se definan las últimas decisiones técnicas.

Por ahora, la publicación de la convocatoria sigue pendiente y se mantiene la expectativa en torno a los nombres que integrarán el primer grupo rumbo al proceso mundialista.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Personajes


Javier Aguirre

Organizaciones


FIFA
FMF
Selección Mexicana De Futbol

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La Fiscalía de Chihuahua informó que la presencia de ciudadanos estadounidenses vinculados presuntamente con la CIA durante un operativo en un narcolaboratorio no fue reportada a los mandos superiores.

Fiscalía de Chihuahua revela que presencia de presuntos agentes de la CIA no fue reportada en operativo
Román Cepeda González y Selina Bremer de Cepeda encabezaron el arranque del programa con el que se beneficiará a mil torreonenses.

Invierten 18 mdp en salud auditiva y visual para los torreonenses
”En 24 de los 33 países de la región se desaceleraría el crecimiento en 2026, mientras que solo siete mostrarían una aceleración”, mencionó la Cepal.

Eleva Cepal a 1.5% pronóstico de crecimiento para México

Servicio de Administración Tributaria excluye a contribuyentes de devolución automática y pide trámite adicional en 2026

SAT limita devoluciones automáticas: estos contribuyentes no recibirán saldo a favor en abril de 2026
Golpe. El incidente ocurrió durante la preparación del escenario, generando consternación entre el equipo de producción y asistentes en la zona.

Muere trabajador del equipo de Shakira durante montaje de concierto en Brasil
Faitelson dio un mensaje fuerte en el que reconoció el impacto que José Ramón tuvo en su vida, incluso colocándolo como una figura paterna.

Salón de la Fama del Futbol: David Faitelson se disculpa con Joserra y se convierte en el foco de atención
Microsoft ha invertido más de 13 mil millones de dólares en la empresa matriz de ChatGPT, OpenAI.

Redefinen OpenAI y Microsoft términos de su alianza para ampliar los alcances de la IA
Amenaza doble

Amenaza doble