¿Por qué Javier Aguirre no define convocatoria para la Selección Mexicana?

La Federación Mexicana de Futbol tenía previsto dar a conocer este 27 de abril la lista de jugadores de la Liga MX que serían considerados por Javier Aguirre para integrar la convocatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana. Sin embargo, la publicación no se realizó y hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre el retraso. De acuerdo con información del periodista David Medrano, de TV Azteca, la demora estaría relacionada con dudas que aún mantiene el cuerpo técnico encabezado por Aguirre respecto a algunos jugadores que podrían ser incluidos en la lista final.

El acuerdo entre la Federación y los clubes de la Liga MX establecía que los futbolistas cuyos equipos se encuentren disputando la liguilla tendrían asegurado un lugar dentro de la convocatoria definitiva para el Mundial. Esta medida buscaba dar certeza a los clubes en la recta final del torneo local. No obstante, según la misma fuente, el entrenador nacional tendría al menos cuatro posiciones todavía en evaluación, lo que ha impedido cerrar la convocatoria y hacerla pública en la fecha prevista.

El plan de trabajo de la Selección Mexicana contempla que los jugadores convocados reciban alrededor de diez días de descanso antes de incorporarse a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Ahí iniciarán la preparación rumbo al torneo mundialista que arrancará en junio de 2026. Se espera que el “Vasco” Aguirre considere alrededor de 15 futbolistas del ámbito local dentro de la lista final, aunque esta cifra podría ajustarse conforme se definan las últimas decisiones técnicas. Por ahora, la publicación de la convocatoria sigue pendiente y se mantiene la expectativa en torno a los nombres que integrarán el primer grupo rumbo al proceso mundialista.

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