Jefry Yan pierde regresa a Triple-A; los Mets privan a aficionados de sus piruetas

Jefry Yan se convirtió en uno de los personajes más llamativos de los Mets por su particular manera de vivir cada ponche. Su poderosa mecánica de lanzamiento, sus movimientos sobre la lomita y las celebraciones acrobáticas después de dominar a un bateador rápidamente se transformaron en parte de su sello personal. Cada strikeout podía terminar con un salto, un gesto desafiante o alguna de las acciones que los aficionados terminaron identificando como “La Sentencia 99”. Ahora, al ser enviado a Triple-A Syracuse, ese espectáculo tendrá que hacer una pausa, al menos por el momento. Las celebraciones que se volvieron virales y la particular energía que Yan transmitía desde el montículo no podrán verse en las Grandes Ligas durante su paso por las menores. El zurdo tendrá que concentrarse primero en recuperar su nivel, especialmente en mejorar su comando y disminuir las bases por bolas, antes de pensar en volver a poner su peculiar sello en el bullpen de los Mets.

Yan llegó a MLB como un relevista desconocido y terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más reconocibles de los Mets por su forma de lanzar y celebrar, pero su regreso dependerá de que el dominicano consiga demostrar en Syracuse que detrás del espectáculo también existe un brazo capaz de dominar de manera consistente a los bateadores de Grandes Ligas. ¿POR QUÉ LOS METS BAJARON A YAN? La decisión llegó después de un complicado tramo para Yan, quien no consiguió consolidarse como una opción confiable en el bullpen. En 13 apariciones y 12.2 entradas, el zurdo registró 5.68 de efectividad, 1.82 de WHIP y una relación de 17 ponches por 11 bases por bolas. También permitió 12 imparables y ocho carreras limpias. La historia de Yan, sin embargo, va mucho más allá de sus números en las Grandes Ligas. El dominicano tuvo que recorrer un camino poco convencional para alcanzar el máximo nivel. Después de atravesar una cirugía Tommy John y distintos procesos dentro del beisbol profesional, consiguió reconstruir su carrera hasta regresar al sistema de MLB. En 2023 fue seleccionado al Juego de Estrellas de la Liga del Sur, mientras que posteriormente continuó su desarrollo dentro de la organización de los Mets. El regreso a Syracuse no significa el final de su aventura con Nueva York. Yan continuará formando parte de la organización y tendrá la oportunidad de trabajar nuevamente en las Ligas Menores, principalmente en aspectos como el comando de sus lanzamientos. Su capacidad para generar ponches sigue siendo uno de sus principales argumentos, pero deberá reducir el número de boletos y evitar los episodios de tráfico en las bases si quiere recuperar un lugar en el bullpen.

Mientras tanto, los Mets optaron por reforzar su cuerpo de relevistas con Tobias Myers, quien regresó a las Grandes Ligas procedente de Syracuse. El movimiento terminó teniendo un impacto inmediato: Myers consiguió su primera victoria con los Mets en el triunfo de Nueva York por 4-2 sobre los San Francisco Giants este domingo. Así, la primera aventura de Jefry Yan en las Grandes Ligas termina temporalmente con 13 juegos, 12.2 entradas y 17 ponches, pero también con una importante dosis de popularidad entre los aficionados. El dominicano tendrá ahora que volver a Syracuse, ajustar su control y demostrar que su poderoso brazo puede ir acompañado de mayor consistencia. El espectáculo llamó la atención; ahora Yan deberá convertirlo en resultados para volver a Nueva York.