Munetaka Murakami hace historia como novato japonés en Grandes Ligas

El beisbol japonés volvió a hacer historia en las Grandes Ligas. Munetaka Murakami conectó el 30º cuadrangular de su primera temporada en MLB, un batazo de dos carreras frente a los Mellizos de Minnesota, durante la primera entrada del encuentro del sábado 5 de septiembre. El estacazo no solo ayudó a los White Sox a tomar ventaja temprana, sino que convirtió al japonés en el primer jugador nacido en Japón que alcanza los 30 jonrones durante su temporada de novato. El cuadrangular tuvo además un significado especial porque puso fin a una sequía de 74 apariciones al plato sin conectar jonrón, después de que su último vuelacercas había llegado el 18 de agosto ante los Cubs en Wrigley Field. Murakami respondió de la mejor manera posible: mandó la pelota por encima de la barda del jardín izquierdo ante un lanzamiento de Taj Bradley, con una conexión que salió a 103.6 millas por hora y alcanzó una distancia de 345 pies.

Con su histórica actuación, Murakami ingresó a un grupo en el que también aparecen Shohei Ohtani, Hideki Matsui y Seiya Suzuki, los otros jugadores nacidos en Japón que han conseguido una temporada de al menos 30 cuadrangulares en MLB. La diferencia es que ninguno de ellos había conseguido la hazaña durante su primera campaña en las Grandes Ligas, por lo que el jugador de los White Sox estableció una marca inédita para un pelotero japonés.

El impacto ofensivo de Murakami forma parte de una temporada extraordinaria para Chicago. Los White Sox tienen ahora tres jugadores con al menos 30 jonrones: Murakami, Miguel Vargas y Colson Montgomery, algo que solamente había sucedido en otras tres temporadas en la historia de la franquicia: 2004, 2006 y 2008. Además, Montgomery llegó a 31 cuadrangulares en el mismo encuentro ante Minnesota. El momento también representa una reivindicación para Murakami después de un complicado tramo de la campaña. El japonés estuvo fuera de acción durante varias semanas por una lesión en el tendón de la corva y posteriormente atravesó una prolongada sequía de poder. Sin embargo, su capacidad para generar extrabases y cambiar un partido con un solo swing ha confirmado por qué Chicago apostó por él como una de las piezas importantes de su reconstrucción ofensiva. La jornada, sin embargo, terminó con sabor agridulce para los White Sox. A pesar de que Murakami y Montgomery pegaron jonrones en la primera entrada y Chicago llegó a tener ventaja de 3-0, Minnesota reaccionó y terminó imponiéndose 6-4, gracias principalmente a un cuadrangular de tres carreras de Ryan Jeffers en la quinta entrada.

Más allá de la derrota, el dato que permanece es el histórico cuadrangular de Murakami. A sus 26 años, el japonés ya escribió su nombre en los libros de récords de MLB, y todavía tiene varios partidos por delante para incrementar su producción y demostrar que sus 30 jonrones pueden ser apenas el comienzo de una carrera de grandes dimensiones en las Grandes Ligas.