Jonathan Aranda brilla con Tampa Bay; donde vive la mejor temporada de su carrera

Jonathan Aranda volvió a responder con el madero y fue pieza importante en la victoria de los Rays de Tampa Bay por 4-1 sobre los Tigres de Detroit, que atraviesan una complicada recta final de temporada en las Grandes Ligas.

El mexicano conectó un jonrón solitario, su número 16 de la campaña, y elevó a 78 sus carreras producidas, estableciendo así las mejores cifras ofensivas de su carrera en las Mayores. Aranda, quien disputa su cuarta temporada en MLB, batea para .280 de promedio y se ha consolidado como una de las piezas importantes de la ofensiva de Tampa Bay.

Los Rays tomaron el control desde temprano y nunca estuvieron abajo en la pizarra. Yandy Díaz abrió el ataque con un sencillo y posteriormente anotó, mientras Junior Caminero produjo otra carrera. Aranda también contribuyó con una carrera impulsada antes de conectar su cuadrangular en la sexta entrada, un batazo que salió a 380 pies del plato y alcanzó una velocidad de salida de 99.1 mph.