Jonathan Aranda brilla con Tampa Bay; donde vive la mejor temporada de su carrera
COMPARTIR
Localizaciones
Organizaciones
El mexicano conectó su cuadrangular 16 de la temporada y llegó a 78 carreras producidas, en la victoria de Tampa Bay por 4-1 sobre Detroit
Jonathan Aranda volvió a responder con el madero y fue pieza importante en la victoria de los Rays de Tampa Bay por 4-1 sobre los Tigres de Detroit, que atraviesan una complicada recta final de temporada en las Grandes Ligas.
El mexicano conectó un jonrón solitario, su número 16 de la campaña, y elevó a 78 sus carreras producidas, estableciendo así las mejores cifras ofensivas de su carrera en las Mayores. Aranda, quien disputa su cuarta temporada en MLB, batea para .280 de promedio y se ha consolidado como una de las piezas importantes de la ofensiva de Tampa Bay.
Los Rays tomaron el control desde temprano y nunca estuvieron abajo en la pizarra. Yandy Díaz abrió el ataque con un sencillo y posteriormente anotó, mientras Junior Caminero produjo otra carrera. Aranda también contribuyó con una carrera impulsada antes de conectar su cuadrangular en la sexta entrada, un batazo que salió a 380 pies del plato y alcanzó una velocidad de salida de 99.1 mph.
En el cuarto episodio, Tampa Bay volvió a fabricar carreras mediante el juego agresivo. Jorge Mateo abrió con doblete, avanzó a tercera con un toque de sacrificio y Chandler Simpson ejecutó un squeeze play para ampliar la ventaja de los visitantes.
El triunfo también tuvo como figura al abridor Drew Rasmussen, quien lanzó seis entradas de calidad, permitió apenas tres imparables y una carrera, además de ponchar a cinco bateadores. El derecho consiguió su séptima victoria consecutiva y mejoró su récord de la temporada a 14-5. Bryan Baker se encargó del noveno inning para registrar su salvamento número 38.
Del otro lado, Detroit continúa en caída libre. Los Tigres acumularon seis derrotas consecutivas y han perdido nueve de sus últimos 10 encuentros, situación que los aleja de la pelea por el último boleto de Comodín de la Liga Americana.
Tampa Bay vive un escenario completamente distinto. Con su triunfo, los Rays mejoraron a 78-53 y ampliaron a tres juegos y medio su ventaja sobre los Yankees en el Este de la Liga Americana.
Con la postemporada cada vez más cerca, los Rays se mantienen firmes en la pelea por el liderato de su división, mientras Jonathan Aranda disfruta de la que ya es, en términos estadísticos, la mejor temporada de su carrera en las Grandes Ligas.