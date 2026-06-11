José Mourinho vuelve al Real Madrid para su segunda etapa en el club después de 13 años

El Real Madrid hizo oficial el regreso de José Mourinho al banquillo del club, marcando así el inicio de su segunda etapa al frente del conjunto blanco. La operación supone una inversión histórica para la institución, que acordó el pago de 15 millones de euros al Benfica como compensación para liberar al técnico portugués. La llegada de Mourinho se produce tras una campaña decepcionante para el equipo merengue, que cerró la temporada sin títulos y derivó en la salida de Álvaro Arbeloa, quien apenas permaneció cinco meses en el cargo. Ante ese escenario, la directiva encabezada por Florentino Pérez decidió apostar por una figura conocida y de amplia trayectoria para encabezar la reconstrucción deportiva.

La cifra desembolsada por el Real Madrid representa un récord para el club en la contratación de un entrenador, colocándose entre las operaciones más costosas de la historia del fútbol en cuanto a compensaciones por técnicos. Actualmente, el récord mundial sigue perteneciendo al traspaso de Julian Nagelsmann al Bayern Múnich. El acuerdo fue comunicado oficialmente por Benfica SAD a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal (CMVM), organismo al que informó que el conjunto español había manifestado formalmente su intención de contratar a Mourinho y que el entrenador ya había dado su consentimiento para concretar la operación. “Benfica SAD ha informado a la CMVM que el Real Madrid CF ha expresado formalmente su intención de contratar a José Mourinho por la cantidad de 15 millones de euros, con el entrenador habiendo dado su acuerdo”, señaló el comunicado emitido por la entidad portuguesa. El retorno del estratega luso también representa el cumplimiento de una de las principales promesas realizadas por Florentino Pérez durante su campaña para las recientes elecciones presidenciales del club. Tras asegurar su continuidad al frente de la institución, Pérez reiteró públicamente su intención de volver a contar con Mourinho en el proyecto deportivo.

“Seguiremos enorgulleciéndonos del estadio Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo. Orgullosos de tener a los mejores jugadores del mundo y de dar la bienvenida nuevamente a uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como José Mourinho”, declaró el presidente madridista tras su reelección. Se espera que Mourinho tenga una influencia mucho mayor en la toma de decisiones deportivas y en la planificación de fichajes respecto a la administración anterior. Su presentación oficial como nuevo entrenador del Real Madrid estaría prevista para los próximos días, dando inicio a una nueva etapa en la que el club buscará recuperar el protagonismo tanto en España como en Europa. Con su regreso al Santiago Bernabéu, Mourinho afrontará el reto de devolver al Real Madrid a la senda de los títulos y competir por una nueva conquista continental, objetivo prioritario para una institución acostumbrada a pelear por los máximos honores temporada tras temporada.

Publicidad