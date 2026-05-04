Joven compra su álbum de estampas del Mundial en Tepito y le sale Chabelo de delantero titular

La fiebre por el coleccionismo deportivo trae momentos jocosos, aunque no para las víctimas de lo estafadores. Un álbum del Mundial terminó convertido en una obra maestra del surrealismo mexicano.

En redes sociales se viralizó el caso de un comprador identificado como “Visco Jr.”, quien adquirió un álbum oficial del Mundial junto con sus sobres de estampas en el famoso mercado de Tepito, esperando armar su colección llenando el álbum antes de que sus amigos.

Sin embargo, la ilusión se le cayó más rápido que la Selección Mexicana en fase de grupos.

Al abrir los sobres, el joven descubrió que las estampas no correspondían a ningún producto con licencia oficial. En lugar de futbolistas, le aparecieron cromos de personajes completamente ajenos al deporte, provocando una mezcla de indignación con carcajadas masivas en internet.

El momento estelar llegó cuando encontró la imagen del inolvidable Xavier López “Chabelo”, presentado con toda la seriedad de una estrella mundialista, como si estuviera listo para cobrar un tiro libre en el minuto 90.

La reacción del afectado fue inmediata y explosiva: calificó el episodio como “el coraje más grande de mi vida”, aunque para millones de espectadores el coraje se convirtió en entretenimiento puro, porque no todos los días te estafan con el “amigo de todos los niños” en versión futbolista premium.

PERO LA COLECCION ‘PATITO’ NO TERMINÓ AHIÍ

El álbum apócrifo venía cargado de creatividad cuestionable y humor involuntario: aparecieron estampas como “Liondrel Messi”, con facciones alteradas como si hubiera pasado por una app de filtros mal calibrada, y una versión de Kylian Mbappé convertido en tortuga ninja, guiño directo a uno de los memes más recurrentes en el mundo del futbol.

Estas modificaciones dejaron claro que el producto no sólo era falso, sino que parecía diseñado con la lógica del internet más salvaje, ese donde el “shitposting” es una forma de arte.