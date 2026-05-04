Joven compra su álbum de estampas del Mundial en Tepito y le sale Chabelo de delantero titular

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    Joven compra su álbum de estampas del Mundial en Tepito y le sale Chabelo de delantero titular
    El usuario de TikTok decidió hacer público su caso, generando una mezcla de indignación y carcajadas. FORO: TIKTOK

El aficionado se quiso ahorrar unos buenos pesos y ¡sorpresa! entre los cromos aparecen personajes ajenos al tema o fotos alteradas, entre ellos el ‘Amigo de todos los niños’

La fiebre por el coleccionismo deportivo trae momentos jocosos, aunque no para las víctimas de lo estafadores. Un álbum del Mundial terminó convertido en una obra maestra del surrealismo mexicano.

En redes sociales se viralizó el caso de un comprador identificado como “Visco Jr.”, quien adquirió un álbum oficial del Mundial junto con sus sobres de estampas en el famoso mercado de Tepito, esperando armar su colección llenando el álbum antes de que sus amigos.

Sin embargo, la ilusión se le cayó más rápido que la Selección Mexicana en fase de grupos.

Al abrir los sobres, el joven descubrió que las estampas no correspondían a ningún producto con licencia oficial. En lugar de futbolistas, le aparecieron cromos de personajes completamente ajenos al deporte, provocando una mezcla de indignación con carcajadas masivas en internet.

El momento estelar llegó cuando encontró la imagen del inolvidable Xavier López “Chabelo”, presentado con toda la seriedad de una estrella mundialista, como si estuviera listo para cobrar un tiro libre en el minuto 90.

La reacción del afectado fue inmediata y explosiva: calificó el episodio como “el coraje más grande de mi vida”, aunque para millones de espectadores el coraje se convirtió en entretenimiento puro, porque no todos los días te estafan con el “amigo de todos los niños” en versión futbolista premium.

PERO LA COLECCION ‘PATITO’ NO TERMINÓ AHIÍ

El álbum apócrifo venía cargado de creatividad cuestionable y humor involuntario: aparecieron estampas como “Liondrel Messi”, con facciones alteradas como si hubiera pasado por una app de filtros mal calibrada, y una versión de Kylian Mbappé convertido en tortuga ninja, guiño directo a uno de los memes más recurrentes en el mundo del futbol.

Estas modificaciones dejaron claro que el producto no sólo era falso, sino que parecía diseñado con la lógica del internet más salvaje, ese donde el “shitposting” es una forma de arte.

El video alcanzó millones de reproducciones no sólo por el fraude, sino por lo absurdo del contenido y por la honestidad brutal del comprador, quien pasó del entusiasmo total a la incredulidad absoluta en cuestión de segundos. La audiencia, familiarizada con los riesgos del comercio informal, convirtió la experiencia en una tragicomedia colectiva.

Al final, lo que debía ser una simple compra para llenar un álbum terminó siendo una crónica perfecta de la cultura digital actual: una estafa, sí... pero también un espectáculo que dejó claro que en Tepito no sólo venden de todo: también pueden armarte un Mundial donde Chabelo aparece como fichaje estrella y Mbappé juega con caparazón.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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