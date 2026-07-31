Joya de Rayados hará prueba con Benfica y ya despierta interés en Europa

La cantera de Rayados de Monterrey podría estar cerca de exportar a una nueva promesa al futbol europeo. Paxon Ruffin, delantero mexicoamericano nacido en 2010, recibió una invitación para realizar una prueba con la academia del Benfica, uno de los clubes con mayor prestigio en la formación de talento en Portugal.

De acuerdo con información del periodista Yeudiel Pacheco, de Fox Sports, el atacante viajará a Lisboa para entrenar durante casi dos semanas con las categorías inferiores del conjunto portugués, que ha seguido de cerca su evolución desde hace tiempo.

El interés por Ruffin no se limita a las Águilas portuguesas. Un par de clubes de Países Bajos también han monitoreado su crecimiento en las fuerzas básicas de Monterrey, lo que confirma el atractivo internacional que ha generado el joven delantero.