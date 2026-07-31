Joya de Rayados hará prueba con Benfica y ya despierta interés en Europa

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    Joya de Rayados hará prueba con Benfica y ya despierta interés en Europa
    Paxon Ruffin ha sido formado en la cantera de Rayados de Monterrey y se le augura un gran futuro por sus características, que ya están llamando la atención en Europa. FOTO: ESPECIAL

Paxon Ruffin, es un delantero mexicoamericano de 16 años que estará dos semanas en Portugal; las Águilas incluso analizan asegurar su futuro con un precontrato. Visores de Países Bajos también siguen de cerca su desarrollo

La cantera de Rayados de Monterrey podría estar cerca de exportar a una nueva promesa al futbol europeo. Paxon Ruffin, delantero mexicoamericano nacido en 2010, recibió una invitación para realizar una prueba con la academia del Benfica, uno de los clubes con mayor prestigio en la formación de talento en Portugal.

De acuerdo con información del periodista Yeudiel Pacheco, de Fox Sports, el atacante viajará a Lisboa para entrenar durante casi dos semanas con las categorías inferiores del conjunto portugués, que ha seguido de cerca su evolución desde hace tiempo.

El interés por Ruffin no se limita a las Águilas portuguesas. Un par de clubes de Países Bajos también han monitoreado su crecimiento en las fuerzas básicas de Monterrey, lo que confirma el atractivo internacional que ha generado el joven delantero.

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Incluso, en el entorno del futbolista se contempla la posibilidad de que Benfica busque firmar un precontrato que le permita asegurar su incorporación una vez que cumpla 18 años. Mientras tanto, Ruffin continuará perteneciendo a Rayados, donde sigue su proceso de formación dentro de una de las canteras más productivas del futbol mexicano.

A nivel de selecciones nacionales, el atacante ya suma 10 partidos con México entre las categorías Sub 15 y Sub 16, bajo la dirección técnica de Yasser Corona, etapa en la que ha marcado tres goles y ha mostrado cualidades que lo perfilan como uno de los prospectos más interesantes de su generación.

Con las fuerzas básicas de Rayados acumula 34 partidos y ocho goles con la Sub 15 a lo largo de tres torneos. Además, ya tuvo sus primeras oportunidades en categorías superiores, con dos apariciones en la Sub 17 y una en la Sub 19, donde disputó 26 minutos en total.

La prueba en Benfica representa un paso importante para Ruffin y podría convertirlo en otro talento surgido de la cantera de Rayados con destino al futbol europeo, una ruta que el club regiomontano ha recorrido con éxito en los últimos años. Para el joven atacante, las próximas semanas serán una oportunidad clave para demostrar que está listo para dar el siguiente salto en su carrera.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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