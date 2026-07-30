LaLiga descarta la ‘Ley Vinicius’ y seguirá el criterio de la UEFA para la temporada 2026-27

LaLiga no aplicará la denominada “Ley Vinicius” durante la temporada 2026-27, luego de que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) optara por mantener el criterio utilizado por la UEFA, que castiga con tarjeta amarilla y no con expulsión directa a los futbolistas que se cubran la boca durante una discusión en el terreno de juego.

De acuerdo con información publicada por el diario AS, el organismo arbitral analizó esta posibilidad desde principios de julio, pero finalmente decidió desechar la medida al considerar que una expulsión automática podría derivar en sanciones excesivas ante acciones cuya intención resulta difícil de comprobar.

El presidente del CTA, Fran Soto, respaldó esa postura al señalar que dejar a un equipo con diez jugadores “sin tener la prueba evidente de si lo dijo o no” generaría demasiadas dudas sobre la correcta aplicación de la norma. Por ello, el organismo apostó por un criterio más prudente y menos punitivo.