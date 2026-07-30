LaLiga descarta la ‘Ley Vinicius’ y seguirá el criterio de la UEFA para la temporada 2026-27

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    LaLiga descarta la ‘Ley Vinicius’ y seguirá el criterio de la UEFA para la temporada 2026-27
    El Comité Técnico de Árbitros (CTA) decidió no implementar la llamada “Ley Vinicius” en LaLiga 2026-27. FOTO: ESPECIAL
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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En lugar de la tarjeta roja directa por cubrirse la boca durante una discusión, como ocurrió en el Mundial 2026, el futbol español aplicará tarjeta amarilla, en línea con el reglamento de la UEFA

LaLiga no aplicará la denominada “Ley Vinicius” durante la temporada 2026-27, luego de que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) optara por mantener el criterio utilizado por la UEFA, que castiga con tarjeta amarilla y no con expulsión directa a los futbolistas que se cubran la boca durante una discusión en el terreno de juego.

De acuerdo con información publicada por el diario AS, el organismo arbitral analizó esta posibilidad desde principios de julio, pero finalmente decidió desechar la medida al considerar que una expulsión automática podría derivar en sanciones excesivas ante acciones cuya intención resulta difícil de comprobar.

El presidente del CTA, Fran Soto, respaldó esa postura al señalar que dejar a un equipo con diez jugadores “sin tener la prueba evidente de si lo dijo o no” generaría demasiadas dudas sobre la correcta aplicación de la norma. Por ello, el organismo apostó por un criterio más prudente y menos punitivo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/concacaf-desafia-a-la-fifa-rechaza-vender-parte-del-mundial-tras-boicot-de-uefa-GH22528068

Con esta decisión, LaLiga se distancia del protocolo utilizado por la FIFA durante el Mundial, donde la tarjeta roja fue empleada para sancionar con mayor severidad a quienes ocultaban sus palabras, como una medida para facilitar la detección de posibles insultos racistas o discriminatorios mediante la lectura labial.

El CTA también consideró que no todos los gestos de cubrirse la boca tienen el mismo significado, ya que en el futbol profesional pueden responder a conversaciones tácticas, indicaciones entre compañeros o simples intercambios de información sin contenido ofensivo.

La resolución mantiene al campeonato español alineado con la UEFA, que desde un principio descartó la expulsión automática para este tipo de acciones. Así, el futbol español iniciará la nueva campaña con diversas modificaciones reglamentarias, aunque sin adoptar una de las medidas más debatidas tras el Mundial.

Pese a ello, las autoridades arbitrales reiteraron que el combate contra el racismo y cualquier conducta discriminatoria seguirá siendo una prioridad. La diferencia radica en el mecanismo de sanción: España recurrirá a la amonestación y no a la expulsión automática cuando un jugador se cubra la boca durante una conversación en el campo.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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