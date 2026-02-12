Juegos Olímpicos de Invierno... La mexicana Sarah Schleper hace historia al ser la primera esquiadora en participar en siete justas invernales

Con casi 47 años , Schleper también estableció una nueva marca como la esquiadora de mayor edad en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno, además de hacerlo en cuatro décadas diferentes , un dato que dimensiona la amplitud de su carrera deportiva.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 quedaron marcados por un logro inédito: la participación de la mexicana Sarah Schleper , quien rompió récords de longevidad y constancia al convertirse en la primera esquiadora en la historia en competir en siete ediciones olímpicas .

Más allá de las cifras, su presencia simboliza una historia de resiliencia, disciplina y pasión por el esquí alpino, en una disciplina dominada por atletas considerablemente más jóvenes y con trayectorias mucho más cortas.

UNA ACTUACION DESTACADA EN SUPER G

Schleper compitió en la prueba Super G del esquí alpino en la pista Olimpia delle Tofane, en Cortina d’Ampezzo, donde finalizó en el lugar 26 con un tiempo de 1:31:37 minutos, su mejor resultado desde que representa a México.

La competencia estuvo marcada por su alto nivel de dificultad, lo que se reflejó en el abandono de 17 esquiadoras que no lograron completar el descenso. En ese contexto, la actuación de la mexicana cobró mayor relevancia por su consistencia y control en una pista exigente.

Su desempeño fue recibido con respeto dentro del circuito internacional, al tratarse de una atleta que ha sabido reinventar su carrera y mantenerse vigente en la élite del deporte invernal.

DE COLORADO A MEXICO: UNA CARRERA OLIMPICA UNICA

Originaria de Colorado, Estados Unidos, Sarah Schleper debutó en los Juegos Olímpicos de Nagano 1998. Posteriormente compitió para su país natal en Salt Lake City 2002, Torino 2006 y Vancouver 2010, consolidando una etapa inicial como representante estadounidense.

Tras una pausa en su trayectoria, contrajo matrimonio con el entrenador mexicano Federico Gaxiola, lo que le permitió adquirir la nacionalidad mexicana y retomar su carrera bajo la bandera tricolor en Pyeongchang 2018, Beijing 2022 y Milano-Cortina 2026.

Este recorrido la convierte en una de las atletas con la trayectoria olímpica más extensa en la historia del esquí alpino, conectando generaciones y contextos distintos a lo largo de casi tres décadas.

PODIO Y RESULTADOS DE LA COMPETENCIA

La medalla de oro fue para la italiana Federica Brignone, seguida por la francesa Romane Miradoli, mientras que el bronce quedó en manos de la austriaca Cornelia Huetter. La prueba fue considerada una de las más técnicas del calendario.

DATOS CURIOSOS

· Sarah Schleper compitió en siete Juegos Olímpicos de Invierno

· Es la esquiadora de mayor edad en la historia de la justa invernal

· Ha competido en cuatro décadas diferentes

· Representó a Estados Unidos y México en su carrera olímpica

· Logró su mejor resultado con México en Milano-Cortina 2026