Juegos Olímpicos de Invierno... Regina Martínez termina en último lugar en la prueba de esquí pero hace historia en México

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 dejaron una postal inesperada para México. Regina Martínez, atleta de 33 años, cruzó la meta en el lugar 108, siendo la última competidora en finalizar la prueba de esquí de fondo. Aunque el resultado numérico la colocó al final de la tabla, su participación representó un momento histórico para el deporte nacional. Martínez se convirtió en la primera mujer mexicana en competir oficialmente en esta exigente disciplina invernal, un logro que trasciende los tiempos y las posiciones.

Por encima de ella terminaron la bosnia Teodora Delipara y la brasileña Eduarda Ribera, pero fue la mexicana quien acaparó la atención por su historia de perseverancia, superación y resistencia en una prueba dominada tradicionalmente por potencias europeas y norteamericanas. UNA LLEGADA EMOTIVA Y CARGADA DE SIGNIFICADO Regina Martínez llegó a la meta con un tiempo de 34:05.4, vistiendo un traje negro con vivos plateados y visiblemente conmovida. Para ella, completar la prueba en un escenario olímpico ya representaba una victoria personal y un capítulo inédito para México. En la línea final fue recibida por su amiga, la brasileña Bruna Moura, quien concluyó en el lugar 99. El momento estuvo marcado por abrazos, aplausos y gestos de respeto entre atletas que reconocieron el esfuerzo de competir en una de las pruebas más demandantes del calendario invernal.