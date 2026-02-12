Juegos Olímpicos de Invierno... Regina Martínez termina en último lugar en la prueba de esquí pero hace historia en México
La mexicana Regina Martínez terminó en último lugar en la prueba de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 dejaron una postal inesperada para México. Regina Martínez, atleta de 33 años, cruzó la meta en el lugar 108, siendo la última competidora en finalizar la prueba de esquí de fondo.
Aunque el resultado numérico la colocó al final de la tabla, su participación representó un momento histórico para el deporte nacional. Martínez se convirtió en la primera mujer mexicana en competir oficialmente en esta exigente disciplina invernal, un logro que trasciende los tiempos y las posiciones.
Por encima de ella terminaron la bosnia Teodora Delipara y la brasileña Eduarda Ribera, pero fue la mexicana quien acaparó la atención por su historia de perseverancia, superación y resistencia en una prueba dominada tradicionalmente por potencias europeas y norteamericanas.
UNA LLEGADA EMOTIVA Y CARGADA DE SIGNIFICADO
Regina Martínez llegó a la meta con un tiempo de 34:05.4, vistiendo un traje negro con vivos plateados y visiblemente conmovida. Para ella, completar la prueba en un escenario olímpico ya representaba una victoria personal y un capítulo inédito para México.
En la línea final fue recibida por su amiga, la brasileña Bruna Moura, quien concluyó en el lugar 99. El momento estuvo marcado por abrazos, aplausos y gestos de respeto entre atletas que reconocieron el esfuerzo de competir en una de las pruebas más demandantes del calendario invernal.
Incluso las ganadoras de la competencia —las suecas Frida Karlsson y Ebba Andersson, así como la estadounidense Jessie Diggins— saludaron a la mexicana, quien mantiene una amistad con Diggins desde su paso por Minnesota, donde compartieron experiencias deportivas.
DOMINIO NORDICO EN EL PODIO
El oro olímpico fue para la sueca Frida Karlsson, quien confirmó su papel como favorita y amplió su legado en la justa invernal. La plata quedó en manos de su compatriota Ebba Andersson, mientras que el bronce fue para la estadounidense Jessie Diggins.
Karlsson superó a Andersson por más de 45 segundos, consolidando una victoria contundente y sumando otro logro tras su triunfo previo en la prueba de esquíatlón. La afición nórdica celebró con entusiasmo el doblete sueco en el podio.
Entre las competidoras latinoamericanas, la mejor ubicada fue la argentina Nahiara Díaz González, quien finalizó en el lugar 90 con un tiempo de 29:24.1, destacando en una competencia de altísimo nivel técnico y físico.
DATOS CURIOSOS DE LA PRUEBA
· Regina Martínez es la primera mujer mexicana en esquí de fondo olímpico
· La prueba fue dominada por atletas de Suecia y Estados Unidos
· La mejor latinoamericana terminó en el lugar 90
· La mexicana compitió a los 33 años, desafiando los estándares de edad en la disciplina