Juez niega amparo a Omar “N”, acusado de presunto abuso sexual infantil agravado

El exjugador del Club Deportivo Guadalajara se encuentra recluido en el área de prisión preventiva del complejo penitenciario de Puente Grande desde el pasado mes de octubre de 2025, señalado por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco , se prevé que la sentencia definitiva en este caso se dicte en el transcurso del mes de octubre del presente año. En caso de que el tribunal emita un fallo condenatorio y lo declare culpable, Omar “N” podría enfrentar una pena que oscila entre los 5 y los 10 años de prisión.

Un juez federal negó el amparo promovido por la defensa del exfutbolista Omar “N”, con el cual el exdeportista buscaba revertir el auto de vinculación a proceso dictado en su contra. Ante esta resolución judicial, el imputado continuará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva al interior del Penal de Puente Grande.

ANTECEDENTES Y ORIGEN DE LA DENUNCIA

Los hechos que motivaron el proceso legal fueron detallados públicamente en abril por Juan Soltero, abogado de la parte afectada. Según el litigante, el 30 de septiembre de 2025, la madre de la menor y la propia víctima acudieron a su despacho jurídico en busca de asesoría legal.

La madre, quien sostenía una relación sentimental con el exfutbolista, manifestó que desconocía la situación hasta ese día, fecha en que la menor le relató los presuntos abusos. Conforme a las declaraciones integradas al caso, los señalamientos consisten en tocamientos constantes bajo la ropa con fines erótico-sexuales sin llegar a la cópula. Los actos presuntamente comenzaron de 6 a 7 años atrás, cuando la víctima tenía 10 años de edad.

Tras la denuncia penal, el Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco integró la carpeta de investigación y solicitó una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual infantil, la cual fue cumplimentada por elementos policiales el 4 de octubre de 2025.

ELEMENTOS PROBATORIOS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

La vinculación a proceso que la defensa intentó combatir mediante el juicio de amparo se sustenta en los datos de prueba recabados por la Fiscalía del Estado, los cuales constan en el expediente del caso. Entre los elementos principales se encuentran las declaraciones testimoniales, las cuales incluyen el testimonio directo de la menor afectada, así como la declaración de su madre, quienes aportaron los detalles iniciales de la denuncia.

Asimismo, la carpeta de investigación incorpora peritajes oficiales, específicamente un dictamen psicológico especializado practicado a la víctima, el cual arrojó un resultado favorable respecto a la veracidad y el impacto de los hechos denunciados. A estos elementos se suma material audiovisual consistente en un video grabado directamente por la propia menor, el cual fue introducido formalmente como evidencia dentro del proceso judicial.

Finalmente, el expediente técnico incluye un apartado de comunicaciones digitales compuesto por un total de 42 capturas de pantalla de la aplicación de mensajería WhatsApp. Según lo expuesto por la asesoría jurídica de la víctima, estas imágenes muestran conversaciones donde Omar “N” presuntamente enviaba mensajes condicionantes a la menor, tales como “si no lo haces, ya no les voy a ayudar, ya no voy a ayudar a tu mamá” o “me voy a enojar”.

Con la negativa del amparo, el marco procesal sigue su curso institucional, manteniendo la reclusión del imputado a la espera de las próximas etapas procesales y el desahogo de pruebas que definirán su situación jurídica en el último trimestre del año.