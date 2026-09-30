Julian Hall: el adolescente ya es la nueva sensación en Estados Unidos

El debut goleador de Hall llegó contra Perú. El atacante ingresó al minuto 61 y apenas 11 minutos después encontró el 3-1 para Estados Unidos. Su participación no terminó ahí, ya que también colaboró con una asistencia para Sebastian Berhalter en el cuarto tanto del encuentro.

Con 18 años y 189 días , Hall consiguió marcar en sus dos primeras apariciones con el equipo mayor, primero frente a Perú y posteriormente ante Chile. Su segundo tanto, durante la victoria estadounidense por 4-2 sobre La Roja , terminó de confirmar una marca de precocidad que lo coloca entre los nombres más jóvenes que han hecho historia con el USMNT.

Julian Hall dejó de ser únicamente una de las grandes promesas del futbol estadounidense. En la primera fecha FIFA posterior al Mundial 2026 , torneo en el que España se proclamó campeona, el delantero de apenas 18 años comenzó a escribir su propia historia con la selección de Estados Unidos.

Tres días después, Mauricio Pochettino decidió darle la titularidad como centrodelantero frente a Chile. Hall respondió de inmediato: al minuto 51 apareció dentro del área y marcó de cabeza el 2-2, iniciando la reacción estadounidense en un partido que terminaría con una remontada.

El dato terminó convirtiéndose en el principal argumento de su irrupción internacional: Hall es el jugador más joven en la historia de Estados Unidos en marcar en cada uno de sus dos primeros partidos con la selección absoluta.

Pero aquella noche tuvo todavía otro protagonista adolescente. Mathis Albert, con 17 años y 131 días, se convirtió en el goleador más joven en la historia del USMNT, por lo que dos futbolistas menores de edad dejaron su nombre en los registros de la selección durante el mismo encuentro.

UNA PROMESA QUE CRECIÓ EN NUEVA YORK

La aparición de Hall con la selección mayor no es producto de una irrupción repentina. Ingresó a la academia del New York Red Bulls en 2020, cuando tenía apenas 12 años, y desde entonces desarrolló un estilo basado en la presión, la velocidad y la búsqueda constante de espacios.

Durante sus tres temporadas en las categorías juveniles consiguió 28 goles en 39 partidos, números que aceleraron su llegada al futbol profesional.

En septiembre de 2023 firmó como jugador Homegrown del New York Red Bulls y ese mismo mes realizó su debut con el primer equipo. Tenía entonces 15 años y 190 días, otra muestra de la precocidad que ha acompañado su carrera desde sus primeros pasos.

Hall también ha conseguido trasladar su capacidad goleadora al máximo nivel de clubes. En mayo de 2026 protagonizó una actuación memorable al marcar tres goles contra Columbus Crew, convirtiéndose con 18 años y 50 días en el jugador más joven en la historia de la MLS en conseguir un triplete.

Su evolución ha sido especialmente llamativa por la variedad de recursos que posee. Puede actuar como referencia ofensiva, pero también tiene capacidad para abandonar la posición de delantero, asociarse con sus compañeros y atacar los espacios a espaldas de los defensores.

Contra Chile mostró precisamente esa faceta. En una de las acciones ofensivas de Estados Unidos, Hall dejó pasar un servicio de Sergiño Dest sin tocar el balón para permitir la llegada de Sebastian Berhalter, una muestra de que su aportación no depende exclusivamente de marcar.

Julian Zakrzewski Hall nació el 24 de marzo de 2008 en Manhattan, Nueva York. Tiene raíces polacas por parte de su madre y cuenta con doble ciudadanía, pero su formación futbolística se desarrolló principalmente dentro del sistema estadounidense.

Su recorrido por las selecciones juveniles también ha sido importante. Hall formó parte de distintos procesos de Estados Unidos y estuvo con la Sub-15 que conquistó el Campeonato de Concacaf en 2023.

Ese camino explica que su llegada al equipo mayor represente la continuación de un proceso que comenzó cuando todavía era un niño y no un salto inesperado provocado únicamente por sus actuaciones recientes.

MÉXICO, SU SIGUIENTE PRUEBA

Ahora Hall tendrá una prueba completamente diferente. Estados Unidos enfrentará a México el sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona, en un nuevo capítulo del Clásico de Concacaf.

El delantero llegará a ese encuentro después de haber marcado ante Perú y Chile en sus dos primeras apariciones internacionales, además de convertirse en el futbolista estadounidense más joven en conseguir esa hazaña.

Para Pochettino, Hall representa una alternativa ofensiva que combina juventud, velocidad y movilidad. Para el propio jugador, el duelo contra México será la oportunidad de comprobar si el impacto que tuvo en sus primeros partidos con el USMNT puede trasladarse también a uno de los encuentros de mayor rivalidad del futbol de la región.