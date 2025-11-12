Julio César Chávez interna a su hijo Omar en su clínica de rehabilitación de Tijuana

El exboxeador mexicano Julio César Chávez informó que su hijo Omar Chávez ingresó recientemente a la clínica de rehabilitación que él dirige en Tijuana, con el objetivo de tratar problemas relacionados con las adicciones al juego y las drogas. Mientras la familia Chávez atraviesa un momento complejo, a la espera del inicio del juicio contra Julio César Chávez Jr. por los cargos de delincuencia organizada y tráfico de armas, el excampeón mundial explicó que su otro hijo también enfrenta una etapa difícil. TE PUEDE INTERESAR: Kevin Mier será operado tras fractura ante Pumas; Cruz Azul pide sanción a Carrasquilla “Omar tenía un mes muy bien, entrenando en Culiacán. Llegó a Tijuana... Es el hijo que más ha resentido la separación de sus padres, piensa que no lo quiero”, declaró Chávez padre durante una entrevista con la periodista Adela Micha.

El exboxeador explicó que la decisión de internar a su hijo fue tomada tras notar un cambio de conducta preocupante. “Es obsesivo y compulsivo para el juego, tiene ese problema, y aparte estaba tomando las mismas pastillas que estaba tomando Julio”, detalló. Según relató, el expeleador de 34 años presentó un episodio que lo llevó a intervenir de inmediato. “Se fumó un churro de marihuana que le ofreció un amigo y se puso como loquito, andaba en las calles gritando que lo querían secuestrar y paranoico”, contó. Ante esa situación, Chávez decidió trasladarlo personalmente a su clínica. “Le leí la cartilla, lo mandé a llamar a Tijuana y lo metí a la clínica. Está consciente de que la regó; ahí va a estar al menos un mes”, explicó. El expugilista, considerado uno de los mayores referentes del boxeo mexicano, mencionó que confía en que Omar logre superar esta etapa y retomar su disciplina deportiva. “Pese a esto, se va a preparar porque va a pelear, Julio y él”, señaló al confirmar que ambos participarán en una pelea de exhibición.

Instagram