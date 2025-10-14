Julio César Chávez Jr. volverá al boxeo pese a su reciente detención en Estados Unidos

14 octubre 2025
    Julio César Chávez Jr. planea regresar al ring antes de fin de año, pese a su proceso judicial. FOTO: ESPECIAL

El hijo de la leyenda anunció su regreso al ring mientras enfrenta un proceso judicial; su padre asegura que lleva tiempo alejado de las drogas

Julio César Chávez Jr. volverá al boxeo profesional, a pesar de haber sido detenido recientemente en Estados Unidos y enfrentar un proceso judicial en México.

El hijo del histórico campeón mexicano busca retomar su carrera deportiva con la intención de reivindicarse arriba del ring, mientras su familia defiende su inocencia y su recuperación personal.

El excampeón mundial fue arrestado el 3 de julio de 2025 tras su última aparición pública en un evento boxístico. De acuerdo con reportes de medios internacionales como Reuters y El País, Chávez Jr. fue detenido por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y tráfico de armas, además de su estancia irregular en territorio estadounidense.

Tras su detención, fue deportado a México, donde quedó vinculado a proceso, aunque logró obtener libertad condicional, con la restricción de no abandonar el país mientras continúe la investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó dicha decisión, argumentando que los cargos son graves, por lo que el caso continúa en revisión. Aun así, el pugilista sinaloense ha mantenido firme su deseo de volver a los encordados antes de que termine el año.

“EL BOXEO ME SALVÓ DE LAS DROGAS”, ASEGURA CHÁVEZ JR.

En entrevistas recientes, Julio César Chávez Jr. reconoció que el boxeo ha sido una herramienta clave para mantenerse sobrio y enfocado.

“El boxeo me salvó la vida. Si no fuera por este deporte, probablemente no estaría aquí”, declaró a TUDN, al confirmar su intención de volver a pelear.

Según fuentes cercanas, el “Junior” estaría preparando su regreso para el 13 de diciembre de 2025 en San Luis Potosí, en una velada que podría incluir también una pelea de exhibición de su padre, el gran Julio César Chávez.

Aunque el anuncio ha generado expectativa entre los aficionados, persisten dudas sobre si podrá obtener el permiso necesario para combatir mientras enfrenta un proceso judicial.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADRE DEFIENDE A SU HIJO

El legendario Julio César Chávez salió al paso de las críticas y aseguró que su hijo no tiene relación alguna con el narcotráfico ni con actividades ilícitas. “Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”, declaró el “César del Boxeo” en entrevista con Infobae.

Asimismo, el expugilista recalcó que su hijo ha permanecido alejado de las drogas desde hace tiempo, gracias a la disciplina y el acompañamiento familiar.

“Yo lo he visto bien, tranquilo, enfocado. Todos sabemos lo que ha pasado, pero está en un mejor momento de su vida”, agregó el campeón mexicano, quien también dirige un centro de rehabilitación.

UN REGRESO CARGADO DE INCÓGNITAS

El posible regreso de Chávez Jr. al cuadrilátero abre un nuevo capítulo en una carrera marcada por los altibajos. Su historia, que mezcla talento, fama y episodios de adicción, se cruza ahora con un escenario legal que podría determinar su futuro dentro y fuera del deporte.

Mientras la FGR continúa con la impugnación de su libertad condicional, el hijo de la leyenda busca una nueva oportunidad para demostrar que aún tiene el corazón de un campeón.

Sin embargo, las autoridades y los organismos deportivos deberán definir si podrá volver a pelear oficialmente o si su anhelado regreso quedará en pausa.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

