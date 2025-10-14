Julio César Chávez Jr. volverá al boxeo pese a su reciente detención en Estados Unidos

Julio César Chávez Jr. volverá al boxeo profesional, a pesar de haber sido detenido recientemente en Estados Unidos y enfrentar un proceso judicial en México. El hijo del histórico campeón mexicano busca retomar su carrera deportiva con la intención de reivindicarse arriba del ring, mientras su familia defiende su inocencia y su recuperación personal. El excampeón mundial fue arrestado el 3 de julio de 2025 tras su última aparición pública en un evento boxístico. De acuerdo con reportes de medios internacionales como Reuters y El País, Chávez Jr. fue detenido por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y tráfico de armas, además de su estancia irregular en territorio estadounidense. TE PUEDE INTERESAR: Lewandowski se pierde el Clásico: dura baja para el Barcelona ante el Real Madrid Tras su detención, fue deportado a México, donde quedó vinculado a proceso, aunque logró obtener libertad condicional, con la restricción de no abandonar el país mientras continúe la investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó dicha decisión, argumentando que los cargos son graves, por lo que el caso continúa en revisión. Aun así, el pugilista sinaloense ha mantenido firme su deseo de volver a los encordados antes de que termine el año. “EL BOXEO ME SALVÓ DE LAS DROGAS”, ASEGURA CHÁVEZ JR. En entrevistas recientes, Julio César Chávez Jr. reconoció que el boxeo ha sido una herramienta clave para mantenerse sobrio y enfocado. “El boxeo me salvó la vida. Si no fuera por este deporte, probablemente no estaría aquí”, declaró a TUDN, al confirmar su intención de volver a pelear. Según fuentes cercanas, el “Junior” estaría preparando su regreso para el 13 de diciembre de 2025 en San Luis Potosí, en una velada que podría incluir también una pelea de exhibición de su padre, el gran Julio César Chávez. Aunque el anuncio ha generado expectativa entre los aficionados, persisten dudas sobre si podrá obtener el permiso necesario para combatir mientras enfrenta un proceso judicial. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADRE DEFIENDE A SU HIJO El legendario Julio César Chávez salió al paso de las críticas y aseguró que su hijo no tiene relación alguna con el narcotráfico ni con actividades ilícitas. “Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”, declaró el “César del Boxeo” en entrevista con Infobae.