Kevin Mier será operado tras fractura ante Pumas; Cruz Azul pide sanción a Carrasquilla

La fractura de Kevin Mier, ocurrida el 8 de noviembre de 2025 durante la derrota de Cruz Azul por 3-2 ante Pumas UNAM, ha desencadenado una serie de decisiones médicas y administrativas que marcarán el cierre de temporada para el conjunto celeste y su arquero titular.

Según reportó Mediotiempo, el guardameta colombiano será sometido a una cirugía el 13 de noviembre, luego de confirmarse la fractura de tibia derecha provocada por una entrada del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla. El incidente se produjo en el segundo tiempo del encuentro disputado en el Estadio Cuauhtémoc, sede alterna para ese compromiso del torneo Apertura 2025.

El impacto obligó a Mier a abandonar el campo en camilla y ser trasladado de inmediato al hospital. Las pruebas médicas confirmaron la gravedad de la lesión, la cual dejará al jugador fuera de toda actividad durante el resto del año. El diagnóstico implica que el arquero no podrá participar ni en la Liguilla ni en la Copa Intercontinental, torneo que se disputará del 13 al 17 de diciembre en Qatar.