Kevin Mier será operado tras fractura ante Pumas; Cruz Azul pide sanción a Carrasquilla
La lesión, provocada por una entrada de Adalberto Carrasquilla, deja al guardameta fuera del resto de la temporada, incluida la Liguilla y la Copa Intercontinental
La fractura de Kevin Mier, ocurrida el 8 de noviembre de 2025 durante la derrota de Cruz Azul por 3-2 ante Pumas UNAM, ha desencadenado una serie de decisiones médicas y administrativas que marcarán el cierre de temporada para el conjunto celeste y su arquero titular.
Según reportó Mediotiempo, el guardameta colombiano será sometido a una cirugía el 13 de noviembre, luego de confirmarse la fractura de tibia derecha provocada por una entrada del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla. El incidente se produjo en el segundo tiempo del encuentro disputado en el Estadio Cuauhtémoc, sede alterna para ese compromiso del torneo Apertura 2025.
El impacto obligó a Mier a abandonar el campo en camilla y ser trasladado de inmediato al hospital. Las pruebas médicas confirmaron la gravedad de la lesión, la cual dejará al jugador fuera de toda actividad durante el resto del año. El diagnóstico implica que el arquero no podrá participar ni en la Liguilla ni en la Copa Intercontinental, torneo que se disputará del 13 al 17 de diciembre en Qatar.
La noticia de la operación fue confirmada el 12 de noviembre, y de acuerdo con el medio citado, el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del futbolista tras el procedimiento quirúrgico. Se estima que el proceso de rehabilitación podría extenderse varios meses.
Mientras tanto, la directiva de Cruz Azul evalúa posibles acciones contra Carrasquilla. Fuentes citadas por ESPN México aseguraron que tanto la Liga MX como la Federación Mexicana de Fútbol cuentan con las pruebas médicas e imágenes que documentan la lesión, por lo que el club cementero ha solicitado la inhabilitación del jugador panameño.
El árbitro Fernando Hernández revisó la jugada en el VAR durante el partido, pero determinó sancionarla únicamente con tarjeta amarilla, lo que generó descontento en el plantel dirigido por Nicolás Larcamón. La decisión ha reabierto el debate sobre la protección a los futbolistas ante acciones de juego temerarias.
Por su parte, Carrasquilla expresó que no tuvo intención de lesionar a su colega. Sin embargo, el daño está hecho: Cruz Azul pierde a su portero titular y a una pieza clave en el momento más importante del año.
De acuerdo con el periodista David Espinosa, de FOX Sports, el club deberá recurrir a su segundo arquero para afrontar la recta final del torneo, mientras Mier se prepara para una recuperación que marcará el inicio de un nuevo capítulo en su carrera.