Julio César Cruz, con 11 partidos, se suma a la lista de los castigos más severos del futbol mexicano

La agresión de Julio César Cruz contra la árbitra Lizzet Amairany García Olvera le costará mucho más que una expulsión. El delantero del Tepatitlán FC recibió 11 partidos de suspensión por los incidentes ocurridos durante la derrota de su equipo por 4-0 ante Cancún FC, en la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. El castigo lo coloca entre los protagonistas de algunos de los episodios disciplinarios más sonados del futbol mexicano. Su caso recuerda que perder el control dentro de la cancha puede tener consecuencias que van más allá de un partido, como ocurrió con Carlos Hermosillo, Pablo Aguilar, Nahuel Guzmán e incluso el árbitro Fernando Hernández. El incidente ocurrió el viernes 23 de octubre. Tras recibir una segunda tarjeta amarilla por sus reclamos, Cruz fue expulsado, pero la decisión arbitral no puso fin a la discusión. El atacante encaró a García y terminó empujándola, en una acción que provocó una inmediata reacción de rechazo.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol revisó el caso y estableció una sanción dividida en tres conceptos: un partido por la segunda amonestación, tres por conducta ofensiva, insultante o humillante y siete por conducta violenta. En total, el atacante deberá cumplir 11 encuentros de suspensión, por lo que se perderá el resto del Apertura 2026 y buena parte del Clausura 2027. El castigo llega, además, en un momento complicado para el Tepatitlán, que atraviesa una campaña difícil y necesita recuperar terreno en la clasificación. La ausencia de su delantero representa otro problema para un equipo golpeado por los resultados. CARLOS HERMOSILLO Y LA PELEA QUE MARCÓ UNA ÉPOCA Uno de los antecedentes más recordados se remonta a la temporada 1986-87, cuando Carlos Hermosillo recibió 13 partidos de suspensión tras protagonizar una pelea durante un Clásico Nacional entre América y Chivas. El entonces delantero americanista encaró al defensor rojiblanco Fernando Quirarte y le lanzó una patada cuando este se encontraba en el césped. El episodio desató una trifulca en la que participaron integrantes de ambos equipos. La sanción impuesta a Hermosillo se convirtió en una referencia histórica de los castigos severos en el futbol mexicano y todavía supera los 11 encuentros que ahora deberá cumplir Julio César Cruz. PABLO AGUILAR Y EL ENFRENTAMIENTO CON UN ÁRBITRO En 2017, el defensor paraguayo Pablo Aguilar fue suspendido 10 partidos después de protagonizar un incidente con el árbitro Fernando Hernández al finalizar un encuentro de Copa MX entre América y Tijuana.

Aguilar encaró al silbante e hizo un movimiento con la cabeza que fue considerado un intento de agresión. El castigo inicial contempló ocho partidos por esa conducta y dos más por insultar a los oficiales del encuentro. El caso escaló cuando se intentó aumentar la sanción, lo que provocó una protesta de los árbitros y llevó el asunto hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El episodio se convirtió en uno de los conflictos disciplinarios más relevantes de aquella etapa.

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