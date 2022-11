Karen Díaz será parte del Alemania contra Costa Rica

El partido entre Costa Rica y Alemania será la quinta asignación de Karen Díaz en lo que va de la Copa del Mundo Qatar 2022, torneo en el que debutó en el empate sin goles entre Marruecos vs Croacia, posteriormente apareció en el Ghana vs Portugal, en el Australia vs Túnez y en el Gales vs Inglaterra, pero en todos ellos había estado como reserva.

