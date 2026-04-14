$!Sheinbaum respalda al Papa León XIV tras críticas de Trump y destaca su llamado a la paz mundial

Durante la conferencia conocida como ‘La Mañanera del Pueblo’, realizada el lunes 13 de abril en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal destacó que el Papa ha mantenido una postura constante en favor de la paz y la no intervención entre naciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , expresó su respaldo al pontífice León XIV, luego de las críticas emitidas por el mandatario estadounidense Donald Trump, quien cuestionó su postura frente a conflictos internacionales.

“ES UNA POSICIÓN MUY CRISTIANA”: CLAUDIA SHEINBAUM SOBRE DECLARACIONES DEL PAPA RESPECTO A LA GUERRA

En su intervención, Sheinbaum subrayó que los llamados del pontífice no están dirigidos a un solo país, sino a la comunidad internacional en su conjunto.

“El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, esta posición del Papa, que ha estado llamando a no solo a Estados Unidos, sino a todos, a Israel, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo, entonces es una posición muy cristiana, reconociendo la labor que debe desarrollar alguien que no solo representa a una religión sino a un Estado, y que ha estado convocando a la paz en el mundo”, afirmó.

La presidenta reiteró que la postura del Gobierno de México se mantiene alineada con estos principios. “Esa siempre va a ser nuestra posición, de apoyar la paz”, puntualizó.

CRÍTICAS DE TRUMP AL PAPA DESATAN OLA DE REACCIONES

Las declaraciones de la mandataria mexicana se dan en el contexto de los señalamientos realizados por Donald Trump, quien criticó públicamente al Papa León XIV en redes sociales.

El expresidente estadounidense calificó al pontífice como “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, además de señalar que “parece más interesado en complacer a la izquierda radical que en defender a los buenos cristianos de Estados Unidos”.