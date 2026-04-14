Advierte Bárcena que guerras empujan a México a la autosuficiencia energética

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 14 abril 2026
    Advierte Bárcena que guerras empujan a México a la autosuficiencia energética
    La titular de la Semarnat vinculó la presión geopolítica sobre energéticos con la urgencia de fortalecer capacidades propias. ESPECIAL
Vanguardia
por Vanguardia

COMPARTIR

TEMAS


Energía

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Semarnat

Plantea que la ruta será gradual, con inversión e innovación para descarbonizar y manejar residuos mediante economía circular

CDMX.- Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sostuvo que los conflictos mundiales evidencian que México debe apostar con mayor fuerza por la autosuficiencia energética.

Bárcena afirmó que el paso de combustibles fósiles a innovaciones que produzcan energía sin dañar al medio ambiente dejó de ser una opción de política pública para convertirse en una necesidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/morena-acusa-actos-anticipados-de-rojo-de-la-vega-y-pide-al-ine-frenar-su-publicidad-GD20015762

“Creo que la transición deja de ser una opción de política pública para convertirse en un imperativo de supervivencia, un imperativo ético que nos debe llevar hacia realmente mostrar esa combinación de política de desarrollo y de inversiones”, declaró al participar en la Feria de Energía e Innovación.

La funcionaria dijo que la “reflexión” sobre lo que ocurre en Irán, en Medio Oriente, en Estados Unidos y en el conflicto entre Ucrania y Rusia refuerza el planteamiento de reducir vulnerabilidades y depender menos del exterior.

https://vanguardia.com.mx/noticias/cinco-dias-libres-por-el-mundial-mc-quiere-reformar-la-lft-para-descanso-personal-anual-ID20015368

Bárcena reconoció que el uso de combustibles fósiles continuará por un periodo y que la transición hacia energías limpias será gradual, con el objetivo de mantener “justicia social y responsabilidad ambiental”.

Recordó que para 2030, 38% de la energía producida en México deberá ser renovable, al señalar la necesidad de evitar que el calentamiento global rebase 1.5 grados centígrados. También advirtió que la sequía empieza a afectar a las hidroeléctricas y a las cuencas por menor disponibilidad de agua.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revelan-compras-por-mas-de-2-mil-100-mdp-a-distribuidores-irregulares-en-sector-salud-BD20015037

La titular de Semarnat indicó que se requiere innovación para avanzar en la descarbonización y atraer inversiones del sector privado, y mencionó esquemas de inversión mixta en los sectores eléctrico y petrolero.

Bárcena añadió que la dependencia tecnológica incluye soluciones como almacenamiento de energía y economía circular, al señalar que México genera 139 toneladas diarias de residuos de plástico, papel y basura orgánica, por lo que planteó la necesidad de reciclar, reusar y remanufacturar. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Energía

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Semarnat

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum descarta aumento en el precio de la tortilla en México y anuncia acciones para evitar alzas en productos básicos.

¿Subirá o no el precio de la Tortilla en México?... Sheinbaum lo aclara
Claudia Sheinbaum respaldó al Papa León XIV y defendió su llamado a la paz ante críticas de Trump

Sheinbaum respalda al Papa León XIV tras críticas de Trump y destaca su llamado a la paz mundial
EU revela que casino de Nuevo Laredo es utilizado por CDN para lavado de dinero, depósito de drogas y tortura

EU revela que casino de Nuevo Laredo es utilizado por CDN para lavado de dinero, depósito de drogas y tortura
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la sanción a seis objetivos presuntamente ligados al Cártel del Noreste (CDN).

Ex abogado del ‘Z-40’, activista por derechos humanos y miembro del CDN, sancionados por EU
El artefacto de este escolta del presidente Donald Trump sorprendió a usuarios de redes sociales.

¿Armas de ‘Call of Duty’ o ‘Halo’ para proteger a Trump? El dispositivo futurista que se volvió viral (VIDEO)
Detienen a familia en Los Ángeles por vínculos con el crimen organizado

Detienen a una familia en Los Ángeles por vínculos con el cártel de Sinaloa
Estados Unidos difunde cartel de ‘Se busca’ de Iván Guzmán

ICE difunde recompensa de ‘Se Busca’ de Iván Guzmán de Los Chapitos
La cruzada trumpista

La cruzada trumpista