Advierte Bárcena que guerras empujan a México a la autosuficiencia energética

CDMX.- Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sostuvo que los conflictos mundiales evidencian que México debe apostar con mayor fuerza por la autosuficiencia energética. Bárcena afirmó que el paso de combustibles fósiles a innovaciones que produzcan energía sin dañar al medio ambiente dejó de ser una opción de política pública para convertirse en una necesidad.

“Creo que la transición deja de ser una opción de política pública para convertirse en un imperativo de supervivencia, un imperativo ético que nos debe llevar hacia realmente mostrar esa combinación de política de desarrollo y de inversiones”, declaró al participar en la Feria de Energía e Innovación. La funcionaria dijo que la “reflexión” sobre lo que ocurre en Irán, en Medio Oriente, en Estados Unidos y en el conflicto entre Ucrania y Rusia refuerza el planteamiento de reducir vulnerabilidades y depender menos del exterior.

Bárcena reconoció que el uso de combustibles fósiles continuará por un periodo y que la transición hacia energías limpias será gradual, con el objetivo de mantener “justicia social y responsabilidad ambiental”.

Recordó que para 2030, 38% de la energía producida en México deberá ser renovable, al señalar la necesidad de evitar que el calentamiento global rebase 1.5 grados centígrados. También advirtió que la sequía empieza a afectar a las hidroeléctricas y a las cuencas por menor disponibilidad de agua.

La titular de Semarnat indicó que se requiere innovación para avanzar en la descarbonización y atraer inversiones del sector privado, y mencionó esquemas de inversión mixta en los sectores eléctrico y petrolero. Bárcena añadió que la dependencia tecnológica incluye soluciones como almacenamiento de energía y economía circular, al señalar que México genera 139 toneladas diarias de residuos de plástico, papel y basura orgánica, por lo que planteó la necesidad de reciclar, reusar y remanufacturar. Con información de La Jornada

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