¿Subirá o no el precio de la Tortilla en México?... Sheinbaum lo aclara

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México
/ 14 abril 2026
    ¿Subirá o no el precio de la Tortilla en México?... Sheinbaum lo aclara
    Claudia Sheinbaum descarta aumento en el precio de la tortilla en México y anuncia acciones para evitar alzas en productos básicos. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un aumento en el precio de la tortilla y aseguró que no hay condiciones para encarecer este alimento básico en el país

En medio de versiones sobre un posible incremento en el precio de la tortilla, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al afirmar que no existen fundamentos económicos que justifiquen un aumento en este alimento esencial.

Durante su conferencia matutina del 14 de abril, la mandataria desmintió los señalamientos de algunos representantes del sector tortillero, quienes advertían de un alza de entre 2 y 4 pesos por kilogramo en distintas regiones del país.

“No hay ninguna razón para el aumento”, declaró de manera contundente, subrayando que las condiciones actuales del mercado no respaldan un ajuste en los precios al consumidor.

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EL PRECIO DEL MAIZ, CLAVE EN LA DISCUSION

Uno de los puntos centrales en el posicionamiento del gobierno es el costo del maíz, principal insumo en la producción de tortilla. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, los precios de este grano se mantienen en niveles bajos.

La presidenta explicó que, tras conocer las versiones sobre incrementos, estableció comunicación con Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura, para revisar el estado actual del mercado.

• Precio del maíz sin presión al alza

• Revisión directa con autoridades del sector

• Seguimiento a versiones de productores

“Una persona dijo que iba a aumentar el precio de la tortilla, eso no es cierto”, insistió la mandataria, al recalcar que no hay condiciones estructurales que impulsen ese escenario.

BUSCAN CONTENER INCREMENTOS EN PRODUCTOS BASICOS

Como parte de la estrategia para evitar aumentos, el gobierno federal anunció reuniones con productores, comercializadores y cadenas de autoservicio dentro del marco del Paquete Contra la Inflación y la Carestía.

El objetivo es mantener estabilidad en los precios de la canasta básica y evitar incrementos que no estén justificados por factores reales del mercado. Esta política busca contener los efectos inflacionarios en productos de consumo cotidiano.

En ese contexto, la presidenta también cuestionó las diferencias de precios en otros alimentos, al señalar inconsistencias entre distintos puntos de venta.

“¿Cómo es posible que el kilo de jitomate esté a 20 pesos en tiendas del ISSSTE y en otros lugares hasta en 80 pesos? Algo raro hay ahí”, expresó durante su intervención.

ENTRE VERSIONES ENCONTRADAS Y PRESION ECONOMICA

El debate sobre el precio de la tortilla refleja un contraste entre las autoridades y algunos actores del sector productivo, quienes han advertido sobre incrementos en costos operativos como transporte, energía e insumos.

A pesar de ello, el gobierno sostiene que no se debe trasladar al consumidor un aumento que no esté respaldado por condiciones objetivas del mercado, particularmente cuando se trata de alimentos básicos.

• Diferencias de precios entre regiones

• Presión en costos de producción según el sector

• Vigilancia sobre prácticas comerciales

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DATOS CURIOSOS

• En México el consumo promedio de tortilla ronda los 75 kilos por persona al año

• Esto la convierte en uno de los alimentos más importantes de la dieta nacional

• Su precio es considerado un indicador clave del costo de vida

• Las variaciones en su costo suelen generar amplias reacciones sociales y económicas

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Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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