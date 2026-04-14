¿Armas de ‘Call of Duty’ o ‘Halo’ para proteger a Trump? El dispositivo futurista que se volvió viral (VIDEO)

Las redes sociales se han inundado de comentarios tras la viralización de un video en Instagram donde se observa a la escolta de Donald Trump. Sin embargo, lo que acaparó las miradas de los internautas no fue el mandatario, sino el peculiar equipo táctico de uno de sus agentes de seguridad: un rifle masivo y de aspecto robótico que los usuarios no tardaron en comparar con un arma de la franquicia de videojuegos Call of Duty. Aunque su diseño oscuro, robusto y con líneas angulares grita “ciencia ficción”, la realidad detrás de este dispositivo es completamente táctica y responde a las nuevas amenazas tecnológicas que enfrenta la seguridad de los altos mandos.

EL ‘ARMA’ QUE NO DISPARA BALAS El dispositivo que aparece en las imágenes virales no es un arma de fuego tradicional ni dispara proyectiles. Se trata de un inhibidor de drones (conocido técnicamente como sistema de contraataque Counter-UAS), diseñado específicamente para neutralizar vehículos aéreos no tripulados que invadan el espacio aéreo protegido. Equipos con un diseño muy similar, como los modelos DroneGun Tactical o la DroneGun Mk4, se han vuelto herramientas esenciales para el Servicio Secreto. A simple vista, sus gruesos cañones parecen listos para disparar ráfagas de energía, pero en realidad albergan potentes antenas direccionales.

GUERRA ELECTRÓNICA EN LUGAR DE MUNICIÓN La principal ventaja de este dispositivo táctico es que evita el uso de munición cinética, lo cual podría causar graves daños colaterales al intentar derribar un dron a balazos sobre una multitud. En su lugar, esta herramienta utiliza la guerra electrónica para someter a su objetivo. Al apuntar el rifle hacia un dron sospechoso, el dispositivo dispara un “cono” de interferencia electromagnética que bloquea instantáneamente las frecuencias de radio (usualmente de 2.4GHz y 5.8GHz) encargadas de conectar al aparato con el control remoto de su operador. Simultáneamente, el sistema interfiere con las señales satelitales GPS y GLONASS que guían al vehículo aéreo.

Al perder su conexión y la capacidad de navegación, los protocolos de seguridad internos del dron lo obligan a reaccionar de manera controlada. Dependiendo del modelo, el aparato aterrizará verticalmente en el lugar donde fue interceptado o regresará de forma automática a su punto de origen. Esta neutralización segura es clave, ya que permite a las autoridades confiscar el aparato intacto, extraer su información y rastrear a la persona que lo controlaba desde tierra.

LA NUEVA ERA DE LA SEGURIDAD El uso de esta tecnología visualmente impactante subraya la evolución de los protocolos de protección en el entorno del actual jefe de Estado estadounidense. Frente a los recientes desafíos de seguridad y la masificación de los drones comerciales, el Servicio Secreto ha tenido que blindar no solo el terreno, sino también el cielo durante los traslados y eventos al aire libre. Un dron no autorizado representa un riesgo crítico, ya sea como una discreta herramienta de espionaje o como un potencial vector de ataque directo. Por ello, portar armamento que hasta hace poco considerábamos exclusivo de las consolas de videojuegos es hoy una medida de precaución completamente estándar.

Los usuarios en internet pueden seguir bromeando con que el equipo de seguridad presidencial está a punto de desbloquear una “racha de bajas” al estilo de Call of Duty, pero la realidad es que estos avanzados rifles de radiofrecuencia son, hoy en día, una de las líneas de defensa más sofisticadas —y paradójicamente pacíficas— del mundo real.

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