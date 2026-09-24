Kyle Juszczyk se toma un jugo imaginario y ¡la NFL le cobra casi 15 mil dólares!

El fullback de los 49ers fue multado con 14 mil 926 dólares por simular que bebía una cerveza después de anotar ante Miami. El pequeño detalle es que Juszczyk asegura que su festejo representa su apodo “Juice” y que ni siquiera toma cerveza. Ya apeló el castigo. La NFL parece haber decidido que en sus festejos hay cosas que sí se pueden tomar... y otras que salen bastante caras. Kyle Juszczyk, fullback de los San Francisco 49ers, recibió una multa de 14,926 dólares por una celebración que la liga interpretó como una imitación de beber cerveza. El curioso episodio ocurrió durante la victoria de San Francisco por 35-13 sobre los Miami Dolphins, en la Semana 2 de la temporada. Después de atrapar un pase de touchdown de Brock Purdy, Juszczyk se fue a celebrar a la zona de anotación y realizó su ya conocido gesto de llevarse una bebida imaginaria a la boca. Hasta ahí, fiesta normal. El problema llegó días después, cuando la NFL le notificó que había incurrido en una conducta considerada una “demostración ofensiva”, al interpretar el movimiento como una imitación de beber cerveza.

EL “JUICE” QUE LE SALIÓ CARÍSIMO La defensa del veterano tiene un argumento bastante sencillo: su apodo es “Juice” y ese festejo lo ha realizado durante años. El propio Juszczyk ha explicado que el gesto hace referencia precisamente a beber su “jugo”, no a echarse una cerveza imaginaria después de cada touchdown. Y cuando Adam Schefter, de ESPN, le informó sobre la sanción, la respuesta del jugador tuvo todavía más sabor a ironía: “¡Y eso que yo ni siquiera tomo cerveza!”, escribió Juszczyk al periodista. Por si faltaba algo, el jugador también reaccionó en redes sociales con un escueto pero contundente “Can’t make this stuff up...” (“No se puede inventar esto”). La celebración que llevaba años haciendo de pronto se convirtió en un movimiento de casi 15 mil dólares. ¿CERVEZA O JUGO? ESA ES LA CUESTIÓN La NFL sostiene que el movimiento podía interpretarse como una simulación de beber cerveza y que eso contraviene sus normas de conducta deportiva. De hecho, la notificación enviada al jugador advierte que una reincidencia podría provocar un castigo mayor, incluso una suspensión. Pero Juszczyk no piensa simplemente sacar la cartera. El fullback ya apeló la multa, por lo que el caso todavía no está cerrado. De acuerdo con el procedimiento de la NFL, los jugadores pueden impugnar estas sanciones ante oficiales de apelación designados conjuntamente por la liga y la NFLPA. La situación provocó además una buena dosis de carrilla alrededor de la NFL. George Kittle salió en defensa de su compañero y confirmó que Juszczyk realmente no suele beber cerveza, mientras que otras figuras y aficionados cuestionaron que el gesto haya sido interpretado específicamente como una celebración alcohólica. El episodio también reavivó el viejo apodo de la NFL como “No Fun League”, utilizado por aficionados y jugadores para burlarse de las restricciones que la liga aplica a determinadas celebraciones. En redes sociales, las reacciones fueron particularmente sarcásticas: si “Juice” significa jugo, la pregunta inevitable fue si el fullback tendría que celebrar sus touchdowns con un popote para evitar otra multa.

Y hay otro detalle que alimentó la discusión: la propia NFL mantiene acuerdos comerciales con marcas de cerveza, mientras sus estadios y transmisiones incluyen publicidad de bebidas alcohólicas. Algunos aficionados señalaron esa aparente contradicción, aunque la liga establece por separado sus reglas sobre las celebraciones de los jugadores. Por ahora, Juszczyk tendrá que esperar el resultado de su apelación. Lo que sí queda claro es que anotó un touchdown, celebró como “Juice” y terminó pagando como si hubiera organizado la fiesta. Y todo por una cerveza que, según él, nunca estuvo ahí.