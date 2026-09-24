Kyle Juszczyk se toma un jugo imaginario y ¡la NFL le cobra casi 15 mil dólares!

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Kyle Juszczyk se toma un jugo imaginario y ¡la NFL le cobra casi 15 mil dólares!
    El fullback de los 49ers fue multado con 14 mil 926 dólares por simular que bebía una cerveza después de anotar ante Miami. FOTO: ESPECIAL

El fullback de los 49ers fue multado por simular que bebía una cerveza; él asegura que su festejo representa su apodo ‘Juice’ y que ni siquiera toma alcohol

El fullback de los 49ers fue multado con 14 mil 926 dólares por simular que bebía una cerveza después de anotar ante Miami. El pequeño detalle es que Juszczyk asegura que su festejo representa su apodo “Juice” y que ni siquiera toma cerveza. Ya apeló el castigo.

La NFL parece haber decidido que en sus festejos hay cosas que sí se pueden tomar... y otras que salen bastante caras. Kyle Juszczyk, fullback de los San Francisco 49ers, recibió una multa de 14,926 dólares por una celebración que la liga interpretó como una imitación de beber cerveza.

El curioso episodio ocurrió durante la victoria de San Francisco por 35-13 sobre los Miami Dolphins, en la Semana 2 de la temporada. Después de atrapar un pase de touchdown de Brock Purdy, Juszczyk se fue a celebrar a la zona de anotación y realizó su ya conocido gesto de llevarse una bebida imaginaria a la boca.

Hasta ahí, fiesta normal. El problema llegó días después, cuando la NFL le notificó que había incurrido en una conducta considerada una “demostración ofensiva”, al interpretar el movimiento como una imitación de beber cerveza.

https://vanguardia.com.mx/deportes/beisbol/pete-crow-armstrong-hace-historia-septimo-miembro-del-club-40-40-EG23707157

EL “JUICE” QUE LE SALIÓ CARÍSIMO

La defensa del veterano tiene un argumento bastante sencillo: su apodo es “Juice” y ese festejo lo ha realizado durante años. El propio Juszczyk ha explicado que el gesto hace referencia precisamente a beber su “jugo”, no a echarse una cerveza imaginaria después de cada touchdown.

Y cuando Adam Schefter, de ESPN, le informó sobre la sanción, la respuesta del jugador tuvo todavía más sabor a ironía: “¡Y eso que yo ni siquiera tomo cerveza!”, escribió Juszczyk al periodista.

Por si faltaba algo, el jugador también reaccionó en redes sociales con un escueto pero contundente “Can’t make this stuff up...” (“No se puede inventar esto”). La celebración que llevaba años haciendo de pronto se convirtió en un movimiento de casi 15 mil dólares.

¿CERVEZA O JUGO? ESA ES LA CUESTIÓN

La NFL sostiene que el movimiento podía interpretarse como una simulación de beber cerveza y que eso contraviene sus normas de conducta deportiva. De hecho, la notificación enviada al jugador advierte que una reincidencia podría provocar un castigo mayor, incluso una suspensión.

Pero Juszczyk no piensa simplemente sacar la cartera. El fullback ya apeló la multa, por lo que el caso todavía no está cerrado. De acuerdo con el procedimiento de la NFL, los jugadores pueden impugnar estas sanciones ante oficiales de apelación designados conjuntamente por la liga y la NFLPA.

La situación provocó además una buena dosis de carrilla alrededor de la NFL. George Kittle salió en defensa de su compañero y confirmó que Juszczyk realmente no suele beber cerveza, mientras que otras figuras y aficionados cuestionaron que el gesto haya sido interpretado específicamente como una celebración alcohólica.

El episodio también reavivó el viejo apodo de la NFL como “No Fun League”, utilizado por aficionados y jugadores para burlarse de las restricciones que la liga aplica a determinadas celebraciones. En redes sociales, las reacciones fueron particularmente sarcásticas: si “Juice” significa jugo, la pregunta inevitable fue si el fullback tendría que celebrar sus touchdowns con un popote para evitar otra multa.

Y hay otro detalle que alimentó la discusión: la propia NFL mantiene acuerdos comerciales con marcas de cerveza, mientras sus estadios y transmisiones incluyen publicidad de bebidas alcohólicas. Algunos aficionados señalaron esa aparente contradicción, aunque la liga establece por separado sus reglas sobre las celebraciones de los jugadores.

Por ahora, Juszczyk tendrá que esperar el resultado de su apelación. Lo que sí queda claro es que anotó un touchdown, celebró como “Juice” y terminó pagando como si hubiera organizado la fiesta. Y todo por una cerveza que, según él, nunca estuvo ahí.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano
Sanciones

Localizaciones


Miami
San Francisco

Personajes


Brock Purdy

Organizaciones


NFL
San Francisco 49ers

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Doble nacionalidad y doble identidad

Doble nacionalidad y doble identidad
Los recursos serán utilizados para desarrollar nueva infraestructura industrial, entre la que se contempla un edificio destinado al empaque y un almacén automatizado de alta capacidad.

Gobierno de Sheinbaum anuncia inversión de 400 mdd de LEGO en Nuevo León; generará mil 300 empleos
true

Farías Laguna hablando con la DEA y el FBI

Al menos desde 2010, Ganador Azteca es la primera permisionaria de casinos que va a concurso mercantil.

Van a concurso mercantil casinera y otras 4 empresas de Salinas Pliego
Coatlicue será construida en el Cinvestav y contará con más de 14 mil GPU para tareas de supercómputo e inteligencia artificial.

Coatlicue: ¿cuándo estará lista y cómo funcionará la supercomputadora mexicana más poderosa de América Latina?
El huracán Polo provocará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano.

Huracán Polo provocará lluvias intensas, vientos de hasta 110 km/h y oleaje de 8 metros en México
Historia. ‘Cocodrilos’ utiliza recursos del cine de género para abordar la violencia y dejar algunas de sus consecuencias a la imaginación del espectador.

‘Cocodrilos’: Xavier Velasco lleva al cine la violencia que enfrenta el periodismo en México
Javier Aguirre comenzó a trabajar con el Valencia en Paterna, con la misión de sacar al equipo de la zona de descenso.

Javier Aguirre aprieta al Valencia: así fue su primer entrenamiento