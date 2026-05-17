$!La 15K San Isidro de GIS celebra 49 años de tradición deportiva en Saltillo

La Carrera San Isidro 15K de GIS vivió este domingo una nueva edición marcada por la participación masiva de corredores, el ambiente familiar y la permanencia de una de las competencias atléticas con mayor tradición en Saltillo. Desde antes del amanecer, miles de personas comenzaron a reunirse en el Biblioparque Norte, nueva sede del evento, para participar en la edición número 49 de la justa deportiva. Con un horario de salida programado a las 6:00 de la mañana para evitar las altas temperaturas, cerca de 3 mil participantes tomaron parte en las modalidades de 15 kilómetros y relevos 3x5K, recorriendo un circuito que atravesó algunos de los principales bulevares de la ciudad.

El trayecto llevó a los corredores por el bulevar Isidro López Zertuche, vialidad que lleva el nombre del fundador de Grupo Industrial Saltillo, pasando por zonas industriales emblemáticas como las áreas donde se ubican Cinsa y Draxton. Posteriormente, el recorrido continuó sobre Venustiano Carranza hasta concluir en el bulevar Nazario Ortiz Garza, donde se instaló la meta y la zona de convivencia.

La salida estuvo acompañada de música, animación y decenas de familias que acudieron para apoyar a corredores y equipos. Conforme avanzó la mañana, el ambiente en la meta se convirtió en una celebración deportiva donde los asistentes esperaban la llegada de los participantes mientras se desarrollaban dinámicas y actividades para el público. Uno de los momentos destacados ocurrió durante la ceremonia de premiación, cuando Knut Bentin, directivo de GIS, tomó el micrófono para agradecer la participación de corredores y organizadores. En su mensaje recordó su etapa viviendo en Saltillo y reconoció el ambiente que caracteriza a la competencia.

“Se llora dos veces: una vez que vienes y otra vez que te vas. Yo estoy llorando de alegría la tercera vez”, expresó ante los asistentes, provocando aplausos entre el público. También destacó la permanencia de la carrera a lo largo de casi cinco décadas y el trabajo realizado por el comité organizador para mantener viva la tradición deportiva. “Estos 49 años llevando a cabo esta carrera hablan por sí mismos, por las tradiciones y la perseverancia”, comentó durante su intervención.

En lo deportivo, la competencia reunió a corredores locales y foráneos. En la clasificación general varonil, el primer lugar fue para Alexis Adán Hernández Treviño, originario de Torreón, Coahuila. El segundo puesto correspondió a Mario Adán Santiago Medina, mientras que Gabriel de la Cruz López completó el podio en la tercera posición. En la rama femenil, Karen Arlette de la Cruz López logró ubicarse entre las mejores corredoras de la competencia, en una premiación donde el público reconoció el esfuerzo de las participantes con aplausos constantes.

Además de la categoría general, la organización entregó reconocimientos en distintas divisiones, incluyendo corredores saltillenses, colaboradores de GIS, relevos y atletas en silla de ruedas. Entre los saltillenses más destacados estuvieron Gabriel de la Cruz López y Fernanda Solís Bazaldúa, quienes fueron reconocidos como los primeros corredores locales en cruzar la meta en sus respectivas ramas.

En relevos de colaboradores, el equipo de Saltillo obtuvo el primer lugar con un tiempo de 46 minutos y 11 segundos, resultado que también fue celebrado por trabajadores y familiares presentes en la zona de premiación. Por su parte, en la categoría de silla de ruedas, Rubén Sánchez se quedó con el primer lugar, seguido por Dani Camacho y Sebas Martínez.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales y representantes de Grupo Industrial Saltillo, entre ellos Edgar Omar Puentes Montes y Juan Antonio Villarreal, quienes participaron en la entrega de medallas y reconocimientos.