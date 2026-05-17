La 15K San Isidro de GIS celebra 49 años de tradición deportiva en Saltillo

La 15K San Isidro de GIS celebra 49 años de tradición deportiva en Saltillo

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

La edición 49 de la Carrera reunió a cerca de 3 mil participantes en Saltillo, en una jornada marcada por el ambiente familiar, la tradición deportiva y las destacadas actuaciones de corredores locales y foráneos

Deportes
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La Carrera San Isidro 15K de GIS vivió este domingo una nueva edición marcada por la participación masiva de corredores, el ambiente familiar y la permanencia de una de las competencias atléticas con mayor tradición en Saltillo. Desde antes del amanecer, miles de personas comenzaron a reunirse en el Biblioparque Norte, nueva sede del evento, para participar en la edición número 49 de la justa deportiva.

Con un horario de salida programado a las 6:00 de la mañana para evitar las altas temperaturas, cerca de 3 mil participantes tomaron parte en las modalidades de 15 kilómetros y relevos 3x5K, recorriendo un circuito que atravesó algunos de los principales bulevares de la ciudad.

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El trayecto llevó a los corredores por el bulevar Isidro López Zertuche, vialidad que lleva el nombre del fundador de Grupo Industrial Saltillo, pasando por zonas industriales emblemáticas como las áreas donde se ubican Cinsa y Draxton. Posteriormente, el recorrido continuó sobre Venustiano Carranza hasta concluir en el bulevar Nazario Ortiz Garza, donde se instaló la meta y la zona de convivencia.

$!Familias y aficionados acompañaron a los corredores desde temprana hora en el Biblioparque Norte, nueva sede del evento.
Familias y aficionados acompañaron a los corredores desde temprana hora en el Biblioparque Norte, nueva sede del evento. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La salida estuvo acompañada de música, animación y decenas de familias que acudieron para apoyar a corredores y equipos. Conforme avanzó la mañana, el ambiente en la meta se convirtió en una celebración deportiva donde los asistentes esperaban la llegada de los participantes mientras se desarrollaban dinámicas y actividades para el público.

Uno de los momentos destacados ocurrió durante la ceremonia de premiación, cuando Knut Bentin, directivo de GIS, tomó el micrófono para agradecer la participación de corredores y organizadores. En su mensaje recordó su etapa viviendo en Saltillo y reconoció el ambiente que caracteriza a la competencia.

$!Alexis Adán Hernández Treviño se quedó con el primer lugar de la clasificación general varonil en la 15K San Isidro.
Alexis Adán Hernández Treviño se quedó con el primer lugar de la clasificación general varonil en la 15K San Isidro. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

“Se llora dos veces: una vez que vienes y otra vez que te vas. Yo estoy llorando de alegría la tercera vez”, expresó ante los asistentes, provocando aplausos entre el público.

También destacó la permanencia de la carrera a lo largo de casi cinco décadas y el trabajo realizado por el comité organizador para mantener viva la tradición deportiva.

“Estos 49 años llevando a cabo esta carrera hablan por sí mismos, por las tradiciones y la perseverancia”, comentó durante su intervención.

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En lo deportivo, la competencia reunió a corredores locales y foráneos. En la clasificación general varonil, el primer lugar fue para Alexis Adán Hernández Treviño, originario de Torreón, Coahuila. El segundo puesto correspondió a Mario Adán Santiago Medina, mientras que Gabriel de la Cruz López completó el podio en la tercera posición.

En la rama femenil, Karen Arlette de la Cruz López logró ubicarse entre las mejores corredoras de la competencia, en una premiación donde el público reconoció el esfuerzo de las participantes con aplausos constantes.

$!La Carrera San Isidro de GIS también premió categorías de relevos, colaboradores y atletas en silla de ruedas durante su ceremonia de premiación.
La Carrera San Isidro de GIS también premió categorías de relevos, colaboradores y atletas en silla de ruedas durante su ceremonia de premiación. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Además de la categoría general, la organización entregó reconocimientos en distintas divisiones, incluyendo corredores saltillenses, colaboradores de GIS, relevos y atletas en silla de ruedas.

Entre los saltillenses más destacados estuvieron Gabriel de la Cruz López y Fernanda Solís Bazaldúa, quienes fueron reconocidos como los primeros corredores locales en cruzar la meta en sus respectivas ramas.

$!Alexis Adán Hernández Treviño se quedó con el primer lugar de la clasificación general varonil en la 15K San Isidro.
Alexis Adán Hernández Treviño se quedó con el primer lugar de la clasificación general varonil en la 15K San Isidro. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En relevos de colaboradores, el equipo de Saltillo obtuvo el primer lugar con un tiempo de 46 minutos y 11 segundos, resultado que también fue celebrado por trabajadores y familiares presentes en la zona de premiación.

Por su parte, en la categoría de silla de ruedas, Rubén Sánchez se quedó con el primer lugar, seguido por Dani Camacho y Sebas Martínez.

$!Fernanda Solís Casandúa y Gabriel de la Cruz López fueron reconocidos como los primeros saltillenses en cruzar la meta.
Fernanda Solís Casandúa y Gabriel de la Cruz López fueron reconocidos como los primeros saltillenses en cruzar la meta. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales y representantes de Grupo Industrial Saltillo, entre ellos Edgar Omar Puentes Montes y Juan Antonio Villarreal, quienes participaron en la entrega de medallas y reconocimientos.

$!La categoría de silla de ruedas también tuvo presencia en la 15K San Isidro de GIS, donde Rubén Sánchez se quedó con el primer lugar tras completar el recorrido acompañado por el apoyo del público asistente.
La categoría de silla de ruedas también tuvo presencia en la 15K San Isidro de GIS, donde Rubén Sánchez se quedó con el primer lugar tras completar el recorrido acompañado por el apoyo del público asistente. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Más allá de los resultados, la edición 49 de la 15K San Isidro volvió a confirmar el arraigo que tiene esta competencia en Saltillo, no solo como un reto atlético, sino también como un espacio de convivencia que reúne a corredores, familias y comunidad deportiva en una misma jornada.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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