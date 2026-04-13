Saltillo se alista para la San Isidro 15K GIS con nueva ruta y sede

La Carrera San Isidro 15K de GIS presentó su edición número 49 con cambios relevantes en su recorrido y punto de salida, manteniendo el mismo reto de distancia en una de las competencias con mayor tradición en la ciudad. El evento se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo a las 6:00 de la mañana, horario que busca favorecer a los participantes ante las altas temperaturas propias de la temporada. La nueva sede será el Biblioparque Norte, desde donde partirán los corredores para recorrer un trayecto que incluye el bulevar Isidro López Zertuche —vialidad que lleva el nombre del fundador de Grupo Industrial Saltillo—, pasando por zonas donde se ubican empresas como Cinsa y Draxton. Posteriormente, el circuito contempla el retorno por el bulevar Venustiano Carranza hasta conectar con el bulevar Nazario Ortiz Garza, donde estará instalada la meta.

Durante la presentación oficial se informó que la competencia tendrá un cupo máximo de 3,000 participantes, quienes podrán elegir entre dos modalidades: la tradicional carrera de 15 kilómetros y la opción de relevos 3x5K. Además, el comité organizador anunció que quienes completen su inscripción antes del 18 de abril recibirán una medalla personalizada con su nombre al frente, un incentivo que ha generado interés entre la comunidad runner. El evento fue encabezado por el director de Relaciones Institucionales de Grupo Industrial Saltillo, Ricardo Sandoval Garza, quien estuvo acompañado por autoridades deportivas estatales y municipales, así como por representantes de la empresa encargada del cronometraje. En su mensaje, Sandoval Garza destacó que esta carrera no solo representa un reto deportivo, sino también un espacio de convivencia familiar. Invitó a los acompañantes de los corredores a sumarse a las actividades que se desarrollarán en la zona de meta, donde habrá dinámicas y activaciones para el público.

Asimismo, subrayó el impacto social que ha tenido la competencia a lo largo de casi cinco décadas, al fomentar hábitos saludables y fortalecer la cultura deportiva en la región. Recordó que esta iniciativa surgió como parte de la visión altruista del fundador de la empresa, quien promovió la participación entre sus trabajadores. La Carrera San Isidro 15K de GIS también mantiene su carácter global, con la participación de colaboradores de la compañía en distintos países de América, Europa y Asia, lo que refuerza su alcance internacional. Las inscripciones ya se encuentran disponibles en línea y en puntos físicos autorizados, por lo que el comité organizador reiteró la invitación a corredores, familias y público en general a formar parte de esta celebración deportiva que año con año reúne a la comunidad de Saltillo.

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