Efraín Juárez debuta con derrota en Champions League; el Győri ETO buscará remontar en casa

El encuentro parecía encaminado al empate, pero un error defensivo en los minutos finales permitió al conjunto islandés marcar el único gol del partido , dejando a los dirigidos por el entrenador mexicano en una situación comprometida de cara al duelo de vuelta.

La primera experiencia de Efraín Juárez como director técnico en la UEFA Champions League comenzó con un tropiezo. El Győri ETO de Hungría perdió 1-0 frente al Víkingur Reykjavík de Islandia en el partido de ida de la primera ronda clasificatoria, por lo que ahora estará obligado a remontar en casa para seguir soñando con avanzar en el máximo torneo de clubes de Europa.

El compromiso también marcó el debut oficial de Juárez al frente del Győri ETO, club al que llegó durante el verano tras concluir su etapa con Pumas, equipo con el que alcanzó el subcampeonato en el torneo anterior.

Aunque el exfutbolista mexicano ya había trabajado en el futbol europeo como integrante de un cuerpo técnico en Bélgica, esta es su primera experiencia como entrenador principal en el continente, asumiendo la responsabilidad de dirigir a un club que conquistó el campeonato de la liga húngara la temporada pasada.

Con este resultado, el Győri ETO está obligado a darle la vuelta a la eliminatoria cuando reciba al Víkingur Reykjavík la próxima semana en territorio húngaro. El vencedor de la serie avanzará a la siguiente ronda de clasificación, donde enfrentará al Hapoel Be’er Sheva de Israel.

En caso de no conseguir la remontada, el equipo de Efraín Juárez no quedará eliminado de las competiciones continentales, ya que tendrá la oportunidad de continuar su camino en las rondas clasificatorias de la UEFA Europa League.

Para Juárez, la eliminatoria representa una prueba importante en el inicio de su aventura europea, donde buscará demostrar su capacidad para competir en el futbol del continente y consolidar su crecimiento como estratega.

BUSCA SEGUIR CON SU PLAN ASCENDENTE

La trayectoria de Efraín Juárez como entrenador ha tenido un ascenso acelerado. Tras iniciar su carrera como auxiliar técnico en Europa, dio el salto como director técnico y comenzó a construir un perfil propio, destacando por un estilo de juego intenso y una propuesta ofensiva que rápidamente llamó la atención.

Su primera gran oportunidad llegó al frente del Atlético Nacional de Colombia, donde consiguió resultados importantes y confirmó su capacidad para dirigir a un club de alta exigencia. Su trabajo en el futbol colombiano fortaleció su reputación y le abrió las puertas para regresar a México como entrenador de Pumas.

Con el conjunto universitario llevó al equipo hasta el subcampeonato del torneo anterior, desempeño que impulsó su llegada al Győri ETO, vigente campeón de Hungría. Ahora, con apenas sus primeros pasos como entrenador en competiciones europeas, Juárez afronta el mayor reto de su carrera con el objetivo de consolidarse en el futbol internacional.