La NFL vive una revolución en los banquillos: 10 nuevos entrenadores igualan un récord histórico

”Soy un entrenador completamente distinto de mi primer año como head coach a ahora”, afirmó Saleh durante el campamento de entrenamiento de Tennessee.

Uno de los nombres más destacados es Robert Saleh , quien tendrá una segunda oportunidad como head coach al asumir el mando de los Tennessee Titans tras su paso por los New York Jets . El entrenador aseguró que llega con una visión completamente distinta a la de su primera experiencia.

La NFL vivirá una temporada marcada por la renovación en los banquillos. Diez franquicias estrenarán entrenador en jefe , una cifra que iguala el récord histórico de la liga , alcanzado por última vez en 2022, reflejando la constante búsqueda de resultados inmediatos en el futbol americano profesional.

El estratega dirigió a los Jets entre 2021 y 2024, donde registró una marca de 20 victorias y 36 derrotas antes de ser despedido tras un inicio de 2-3 en la temporada 2024. Ahora buscará devolver la competitividad a unos Titans que acumulan cuatro campañas consecutivas con récord perdedor.

La renovación también incluye movimientos de entrenadores con amplia experiencia. John Harbaugh dejó Baltimore después de 18 temporadas para asumir el reto con los New York Giants, mientras que Kevin Stefanski pasó de los Cleveland Browns a los Atlanta Falcons, apenas unas semanas después de finalizar su etapa con marca de 45-46.

Por su parte, Mike McCarthy regresó a su ciudad natal para dirigir a los Pittsburgh Steelers, convirtiéndose en uno de los pocos entrenadores en la historia de la NFL que han comandado tres franquicias diferentes, luego de sus etapas con Green Bay Packers y Dallas Cowboys.

Junto a ellos, seis entrenadores debutarán como head coaches en la NFL:

Joe Brady - Buffalo Bills.

Mike LaFleur - Arizona Cardinals.

Jesse Minter - Baltimore Ravens.

Todd Monken - Cleveland Browns.

Jeff Hafley - Miami Dolphins.

Klint Kubiak- Las Vegas Raiders.

Harbaugh reconoció que aceptó el reto inspirado por un consejo de Andy Reid, uno de los entrenadores más exitosos de la era moderna.

”El cambio puede ser bueno”, fueron las cuatro palabras que, según Harbaugh, le dijo Reid antes de aceptar el cargo con los Giants.

La nueva generación de entrenadores también destaca por su juventud. Joe Brady, de 36 años, será el entrenador en jefe más joven de la NFL esta temporada. Mike LaFleur y Klint Kubiak, ambos de 39 años, completan el grupo de estrategas menores de 40 años que buscarán consolidar una nueva era en la liga.

Además, la campaña fortalecerá los vínculos familiares entre los cuerpos técnicos. Mike LaFleur intentará seguir el exitoso camino de su hermano Matt LaFleur, entrenador de los Green Bay Packers, mientras que Klint Kubiak buscará construir su propio legado siguiendo los pasos de su padre, Gary Kubiak, campeón del Super Bowl como entrenador en jefe de los Denver Broncos.

Con 10 nuevos entrenadores, múltiples cambios de proyecto y una mezcla de experiencia y juventud, la temporada 2026 de la NFL promete ser una de las más interesantes de los últimos años, con varias franquicias apostando por un nuevo liderazgo para cambiar el rumbo de sus organizaciones.